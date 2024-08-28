Ротенберг поздравил помощника президента РФ Дюмина: «Настоящий патриот, профессионал, отдал жизнь служению России, как Суворов. Тульская область появилась на хоккейной карте благодаря ему»

Роман Ротенберг поздравил Алексея Дюмина с днем рождения.

Дюмин с мая является помощником Владимира Путина , ранее он занимал пост губернатора Тульской области.

«От всей души поздравляю Алексея Геннадьевича Дюмина с днем рождения! Искренне горжусь знакомством и дружбой с человеком, который является примером настоящего честного патриота, профессионала, который всю свою жизнь, как Суворов, отдал служению России и всегда говорит правду в глаза.

Недаром он завоевал доверие граждан Тульской области, а сейчас помогает нашему президенту. Важно и то, что Алексей Геннадьевич уделяет огромное внимание хоккею и лично выходит на лед.

Он всегда с готовностью помогал сборной России, не раз поддерживал и меня лично. Только благодаря его стараниям Тульская область появилась на карте хоккейной России, начал быстро развиваться детский хоккей, здорово играют команды МХЛ и ВХЛ .

Желаю Алексею Геннадьевичу самого крепкого здоровья, чемпионской удачи во всех начинаниях, убедительных побед каждый день, счастья и благополучия. С днем рождения!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81