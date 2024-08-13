Ротенберг получил знак отличия «За развитие московского спорта»: «Важная оценка работы на благо российского хоккея. Спасибо Собянину за поддержку»
Роман Ротенберг награжден знаком отличия «За развитие московского спорта».
«Искренне благодарю Сергея Семеновича Собянина и правительство Москвы за награждение знаком отличия «За развитие московского спорта».
Считаю эту награду, которая была учреждена к сотому юбилею столичного спорта, важной оценкой нашей общей работы на благо российского хоккея.
Академия СКА в лице школы «Красная Машина Юниор» уже несколько лет присутствует в столичном регионе. С прошлого года в подмосковном Красногорске базируется команда МХЛ «Академия СКА-Юниор».
Наши юниоры и молодежь за короткое время добились огромных успехов. На днях команда «Красной Машины Юниор» 2012 года рождения дошла до финала престижного Кубка Овечкина.
Команда МХЛ за год стала своей в Красногорске, а несколько ее представителей сыграли важную роль в победе «СКА-1946» в Кубке Харламова.
Огромное спасибо Сергею Семеновичу Собянину за всемерную поддержку.
Общими усилиями мы продолжим развивать в столице спортивную инфраструктуру, делать спорт как можно более популярным и доступным!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81/
Легенда тренерского цеха.
Отец Красной машины!
Орденоносец!
Цвет России!
И столько ещё впереди достижений и побед у этого господина!
Величие римского Ромула, сына бога Марса блекнет перед Романом Борисовичем.
Аве!
спорт там поднимать, там Zнаки отличия такие раздают. Ни у кого в Кремле таких нет
колите на спину, чуть ниже куполов.