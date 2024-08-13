Ротенберг получил знак отличия «За развитие московского спорта»: «Важная оценка работы на благо российского хоккея. Спасибо Собянину за поддержку»

Теги СКА фото КХЛ МХЛ СКА-1946 Сергей Собянин Роман Ротенберг Политика СКА-ЮНИОР Хоккей

Роман Ротенберг награжден знаком отличия «За развитие московского спорта».

«Искренне благодарю Сергея Семеновича Собянина и правительство Москвы за награждение знаком отличия «За развитие московского спорта».

Считаю эту награду, которая была учреждена к сотому юбилею столичного спорта, важной оценкой нашей общей работы на благо российского хоккея.

Академия СКА в лице школы «Красная Машина Юниор» уже несколько лет присутствует в столичном регионе. С прошлого года в подмосковном Красногорске базируется команда МХЛ «Академия СКА-Юниор».

Наши юниоры и молодежь за короткое время добились огромных успехов. На днях команда «Красной Машины Юниор» 2012 года рождения дошла до финала престижного Кубка Овечкина.

Команда МХЛ за год стала своей в Красногорске, а несколько ее представителей сыграли важную роль в победе «СКА-1946» в Кубке Харламова.

Огромное спасибо Сергею Семеновичу Собянину за всемерную поддержку.

Общими усилиями мы продолжим развивать в столице спортивную инфраструктуру, делать спорт как можно более популярным и доступным!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81/

54 комментария
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Вот у него заруба с Кадыровым младшим по числу медалек и орденов))
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Это тонкий троллинг от Сергея Семеновича: пока Ротенберг в СКА московским клубам гораздо проще выиграть кубок Гагарина!
+81
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Духовный лидер СКА.
Легенда тренерского цеха.
Отец Красной машины!
Орденоносец!
Цвет России!
И столько ещё впереди достижений и побед у этого господина!
Величие римского Ромула, сына бога Марса блекнет перед Романом Борисовичем.
+54
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+54
Ответ dmitrii zukov
Духовный лидер СКА. Легенда тренерского цеха. Отец Красной машины! Орденоносец! Цвет России! И столько ещё впереди достижений и побед у этого господина! Величие римского Ромула, сына бога Марса блекнет перед Романом Борисовичем.
Аве, Ротен!
+27
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Собянин поблагодарил Ротенберга за то, что тот уничтожает СКА, пока московские клубы развиваются ))
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Как коренной свердловчанин предлагаю наградить Рому значком "За развитие екатеринбургского спорта". Вылет от Авто повысил интерес к хоккею в городе.
+18
0
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этот мир обезумел.
+19
-2
+17
Ответ Kerghoodoo
Аве, Ротен!
Вени! Види! Вичи!
Аве!
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+10
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
А говорят пр ЕБН была Семья...
да у него детский сад-ясли были по сравнению с нынешней уголовной бандой. не те суммы в масштабах страны, во внешней политике никакой агрессии в отношении вчерашних советских республик. да, нищета и развал были, но чтобы так нагло в открытую издеваться над своим народом путем потешных награждений-не припоминаю
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под Курск их всех
спорт там поднимать, там Zнаки отличия такие раздают. Ни у кого в Кремле таких нет
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+8
Московские клубы без Ротенберга не справляются с развитием московского спорта?
+7
0
+7
Ответ MaksD
Слава богу ты не в Москве....
за плюсики он готов приехать куда угодно...
+7
-1
+6
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
А говорят пр ЕБН была Семья...
При Ебн был скандал с 30 тысячами долларов в коробке из под ксерокса. Нынешней элите это разок в ресторан сходить
+5
0
+5
Ответ frol92
Вот у него заруба с Кадыровым младшим по числу медалек и орденов))
А ещё корочки, дипломчики, да всё с царскими печатями
+4
0
+4
Ответ Ебздрогыч
Это тонкий троллинг от Сергея Семеновича: пока Ротенберг в СКА московским клубам гораздо проще выиграть кубок Гагарина!
Слава богу ты не в Москве....
+5
-1
+4
А говорят пр ЕБН была Семья...
+4
-1
+3
Значок от стыда заржавеет
+6
-3
+3
Брежнев. Начало.
+2
0
+2
А вот и сильный конкурент для Адама Кадырова.
+3
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А то что Красногорск это не Москва, а московская область, и там руководитель не Собянин, а Воробьев, это так мелочи...
+3
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+2
Я коренной москвич, и мне обидно за такие награды. Причём тут Ротенберг?
+3
-1
+2
Интересно, кто получит больше госнаград: Адам Кадыров или Роман Ротенберг?
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0
+2
Сынок Ротенберга соревнуется с сыном Кадырова по количеству медалек и орденов
+2
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Адаму Кадырову забыли выдать значок, надо срочно исправить эту несправедливость! Ребенок страдает!
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Ротенберг и развитие - абсолютно несовместимо!
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Вот любят они друг другу цацки развешивать.
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Рука руку моет. Ротан везде в почете. Хоть в Африку езжай. Все равно получит медаль сутулого
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хм. а места нету чтоб медаль то приколоть!
колите на спину, чуть ниже куполов.
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Намёк на поражения от Цска!!! 😆😆😆
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Ответ Tony Norkin
Ротенберг и развитие - абсолютно несовместимо!
подойдут слово стагнация, регресс и развал
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