Ротенберг получил знак отличия «За развитие московского спорта»: «Важная оценка работы на благо российского хоккея. Спасибо Собянину за поддержку»

Роман Ротенберг награжден знаком отличия «За развитие московского спорта».

«Искренне благодарю Сергея Семеновича Собянина и правительство Москвы за награждение знаком отличия «За развитие московского спорта».

Считаю эту награду, которая была учреждена к сотому юбилею столичного спорта, важной оценкой нашей общей работы на благо российского хоккея.

Академия СКА в лице школы «Красная Машина Юниор» уже несколько лет присутствует в столичном регионе. С прошлого года в подмосковном Красногорске базируется команда МХЛ «Академия СКА-Юниор».

Наши юниоры и молодежь за короткое время добились огромных успехов. На днях команда «Красной Машины Юниор» 2012 года рождения дошла до финала престижного Кубка Овечкина.

Команда МХЛ за год стала своей в Красногорске, а несколько ее представителей сыграли важную роль в победе «СКА-1946» в Кубке Харламова.

Огромное спасибо Сергею Семеновичу Собянину за всемерную поддержку.

Общими усилиями мы продолжим развивать в столице спортивную инфраструктуру, делать спорт как можно более популярным и доступным!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81/