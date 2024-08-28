  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о выходе КХЛ из ИИХФ: «Международная федерация не может запрещать великому клубу ЦСКА делать трансферы. Мы одна семья, готовы поддержать друг друга на благо российского хоккея»
14

Ротенберг о выходе КХЛ из ИИХФ: «Международная федерация не может запрещать великому клубу ЦСКА делать трансферы. Мы одна семья, готовы поддержать друг друга на благо российского хоккея»

Роман Ротенберг прокомментировал выход КХЛ из-под эгиды ИИХФ и ФХР.

Главный тренер петербургского клуба побеседовал с Геннадием Орловым в программе «Экспертиза» на «Радио Зенит». 

Ранее КХЛ и ФХР расторгли договор о правах на проведение чемпионата России. В результате КХЛ станет независимой от ФХР и ИИХФ, а клубы лиги смогут заявлять игроков без трансферной карты.

– КХЛ отделилась от федерации (ФХР – Спортс’‘). В чем польза для КХЛ?

– Знаете, там непростая ситуация сложилась в целом. Если мы даже уберем политические вопросы, здесь, наверное, неправильно, как себя международная федерация ведет по отношению к нашему великому клубу ЦСКА. Где им запретили трансферы.

– Это Федотов, да, имеется в виду?

– Это следствие ситуации с Федотовым. Это трансферная карта при юрисдикции Международной федерации хоккея, в которой мы все находились. Мы не имели права, ни один клуб, подписывать игроков без трансферной карты. А так как международная федерация ввела запрет на трансферы ЦСКА, великому клубу нашего хоккея, эта ситуация для всех клубов неприемлема. И для лиги, и для Федерации хоккея России. Поэтому все, конечно, поддержали в этой ситуации наш великий клуб.

Мы всегда готовы поддержать друг друга. Мы одна хоккейная семья. И, конечно, не может Международная федерация хоккея запрещать нашему российскому клубу делать трансферы. Когда запрещаются трансферы, фактически это значит, что клуб прекращает свое существование, вы же понимаете, да?

Мы единая семья, мы помогаем другу другу, будем всегда держаться вместе и работать на благо российского хоккея. Все клубы, мы все вместе работаем и развиваем российский хоккей, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Радио Зенит»
logoЦСКА
logoСКА
logoФХР
logoИИХФ
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoИван Федотов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о просьбе игрока СКА о трехслойной туалетной бумаге: «Это очень неудачная шутка. Есть проблемы серьезнее – когда на игре детишек родители орут матом»
50вчера, 13:30
Ротенберг о детском хоккее: «На матчи приходят пьяные родители. Это происходит по всей России! В Канаде их дисквалифицируют пожизненно, нам тоже нужно к этому прийти»
7227 августа, 11:18
Ротенберг поздравил с днем флага РФ: «Знамя появилось во времена Петра Великого – символизировало стремление к победам, к новым горизонтам, к прогрессу и открытиям»
6322 августа, 08:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Роман Ротенберг: «СКА нужен качественный лед, как «Зениту» – качественный газон, в Ледовом у нас это есть. Хоккей – очень высокотехнологичный вид спорта, влияет все»
20вчера, 20:26
Разин о Леонтьеве: «Тренер должен донести, что мы играем в хоккей, а не пытаемся кого‑то похоронить. Даже если Абросимова удалили бы до конца игры, я бы увел команду – на льду было страшно»
13вчера, 20:05
Ротенберг о СКА: «Будем строить игру вокруг Кузнецова, чтобы создать самую сильную команду КХЛ. Есть возможность выйти на новый уровень»
30вчера, 19:51
Ротенберг поздравил помощника президента РФ Дюмина: «Настоящий патриот, профессионал, отдал жизнь служению России, как Суворов. Тульская область появилась на хоккейной карте благодаря ему»
16вчера, 19:11Фото
Директор «Металлурга» о хите Абросимова: «Это подготовка к сезону, а не побоище – за такие удары дисквалифицировал бы на 3-6 месяцев без сохранения зарплаты»
12вчера, 18:53
Ротенберг о Кузнецове: «Благодаря Миллеру и «Газпрому» работаем с сильнейшими игроками мира. С Евгением мы знакомы давно, проходили разные ситуации – в сборной и в целом, это повлияло»
48вчера, 18:38
Овечкин о латинице в КХЛ: «Мне без разницы, главное, чтобы игроки показывали хороший хоккей. Играть надо за эмблему на груди, не за фамилию на спине»
25вчера, 18:03
Разин об отказе играть с «Нефтехимиком»: «Здесь хоккей, а не регби. Я спросил, будут ли санкции, если уведу команду, сказали – не будет. Извиняюсь перед болельщиками, телевизионщиками»
10вчера, 17:54
Разин о хите Абросимова: «Есть хоккеисты, а есть анти-хоккеисты, я не перевариваю такие моменты. Надо пожизненно дисквалифицировать за такое»
11вчера, 17:25
Леонтьев о хите Абросимова на Вовченко: «Чистый силовой, какие претензии? Катиться по чужой синей линии – чревато. Давайте на предсезонных турнирах отменим силовые, будем играть резервистами»
17вчера, 17:07
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-арбитр Зайцев о хите Абросимова: «Нормальный силовой, Вовченко сам виноват – опустил голову. Разин после победы в Кубке Гагарина будет вести себя по-хамски, говорить, что его игрока «убили»
7вчера, 20:41
Вовченко после хита Абросимова: «Со мной все хорошо. Спасибо всем, кто за меня переживает»
1вчера, 19:37
Леонтьев о Разине: «Нельзя уводить команду в раздевалку, играть еще 11 минут, случилась травма – бейтесь до конца. Бывали ситуации грязнее, никто так радикально себя не вел»
3вчера, 19:24
Разин о Вовченко: «Он в больнице, пришел в сознание, уже хотел уехать домой, но его оставили до утра. Завтра будет повторное обследование, пока диагноз не такой страшный, как казалось»
4вчера, 18:25
Ларионов о целях «Торпедо»: «Быть первыми, играть с задором, характером, мышлением, привлекать болельщиков по всей стране»
вчера, 18:13
Вайсфельд о хите Абросимова: «Не вижу нарушения, это чистый силовой. Вовченко желаю здоровья»
3вчера, 17:35
Зарплата Сизова в «Динамо» Москва – 15 млн рублей в год (Артур Хайруллин)
1вчера, 16:34
Роман Ротенберг: «В честь победы СКА-1946 в Кубке Харламова мы вручим парням перстни 30 августа на презентации команды. Ждем защиту титула!»
8вчера, 15:28Видео
Агент Овечкина: «Александр в хорошей форме, к сезону готов, тренируется каждый день, со здоровьем у него все в порядке»
5вчера, 15:13
Нечас о продлении с «Каролиной»: «Ситуация была 50 на 50, но мы перевернули эту страницу. Здесь мой дом, я счастлив, что вернулся»
2вчера, 15:02