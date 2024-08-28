Ротенберг о выходе КХЛ из ИИХФ: «Международная федерация не может запрещать великому клубу ЦСКА делать трансферы. Мы одна семья, готовы поддержать друг друга на благо российского хоккея»

Роман Ротенберг прокомментировал выход КХЛ из-под эгиды ИИХФ и ФХР.

Главный тренер петербургского клуба побеседовал с Геннадием Орловым в программе «Экспертиза» на «Радио Зенит».

Ранее КХЛ и ФХР расторгли договор о правах на проведение чемпионата России. В результате КХЛ станет независимой от ФХР и ИИХФ, а клубы лиги смогут заявлять игроков без трансферной карты.

– КХЛ отделилась от федерации (ФХР – Спортс’‘). В чем польза для КХЛ?

– Знаете, там непростая ситуация сложилась в целом. Если мы даже уберем политические вопросы, здесь, наверное, неправильно, как себя международная федерация ведет по отношению к нашему великому клубу ЦСКА. Где им запретили трансферы.

– Это Федотов, да, имеется в виду?

– Это следствие ситуации с Федотовым. Это трансферная карта при юрисдикции Международной федерации хоккея, в которой мы все находились. Мы не имели права, ни один клуб, подписывать игроков без трансферной карты. А так как международная федерация ввела запрет на трансферы ЦСКА, великому клубу нашего хоккея, эта ситуация для всех клубов неприемлема. И для лиги, и для Федерации хоккея России. Поэтому все, конечно, поддержали в этой ситуации наш великий клуб.

Мы всегда готовы поддержать друг друга. Мы одна хоккейная семья. И, конечно, не может Международная федерация хоккея запрещать нашему российскому клубу делать трансферы. Когда запрещаются трансферы, фактически это значит, что клуб прекращает свое существование, вы же понимаете, да?

Мы единая семья, мы помогаем другу другу, будем всегда держаться вместе и работать на благо российского хоккея. Все клубы, мы все вместе работаем и развиваем российский хоккей, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.