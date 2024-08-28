  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о просьбе игрока СКА о трехслойной туалетной бумаге: «Это очень неудачная шутка. Есть проблемы серьезнее – когда на игре детишек родители орут матом»
32

Ротенберг о просьбе игрока СКА о трехслойной туалетной бумаге: «Это очень неудачная шутка. Есть проблемы серьезнее – когда на игре детишек родители орут матом»

Роман Ротенберг высказался о просьбе игрока СКА о трехслойной туалетной бумаге

– Недавно в соцсетях летал ролик из эфира «КХЛ ТВ» о том, что некий игрок СКА потребовал у лиги, чтобы на выездах им предоставляли трехслойную туалетную бумагу. Неужели у вас в клубе такой райдер?

– Я думаю, это была шутка. Причем очень неудачная. Знаете, как говорят: «Вы дерзите?» – «Нет, мы шутим».

У нас есть проблемы намного серьезнее, чем толщина туалетной бумаги. Если мы копнем глубже, у нас везде существуют разные правила, у каждой региональной федерации хоккея. А их очень много по России. И все они не относятся к юрисдикции ФХР.

Нам нужен единый стандарт всего. И тогда у нас хоккей везде будет развиваться. И тренеры, и судьи, и дети. А когда ты приезжаешь на игру детишек, а там родители орут матом в алкогольном опьянении – это не развивает наш хоккей.

И мы должны вот эти вопросы решать, а не заниматься популизмом, обсуждая в эфире «КХЛ ТВ», какой должна быть туалетная бумага, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Если бы у Кузнецова были понты, он не играл бы в СКА. Евгений адаптируется – быт семье нужно обустроить, зуб ему недавно вырвали»

Гимаев-младший о самом странном пожелании: «От игрока СКА. Чтобы в гостевых раздевалках была минимум трехслойная туалетная бумага»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoФХР
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
детский хоккей
КХЛ ТВ
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Ротенберг: «Если бы у Кузнецова были понты, он не играл бы в СКА. Евгений адаптируется – быт семье нужно обустроить, зуб ему недавно вырвали»
40сегодня, 11:52
Ротенберг о пропуске пресс-конференции: «Руководство вызывало на ковер. Козырев вообще на них не ходит – это не красит наш хоккей. Что он выиграл? СКА один раз обыграл, наверное»
99вчера, 20:20
Ротенберг о детском хоккее: «На матчи приходят пьяные родители. Это происходит по всей России! В Канаде их дисквалифицируют пожизненно, нам тоже нужно к этому прийти»
72вчера, 11:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сизов перешел в «Динамо» Москва из «Металлурга». Защитника обменяли второй раз за день
10сегодня, 13:06
Генменеджер «Миннесоты»: «Капризов должен лучше начать сезон. Если команда будет здорова, то мы вернемся к 100 очкам за сезон»
7сегодня, 12:54
Александр Радулов: «Рад, что наших пустили на Паралимпиаду. Уверен, народ поддержит, болельщики соскучились по большим победам»
1сегодня, 12:37
Тарасенко привез Кубок Стэнли в детский госпиталь во Флориде: «То, как ты относишься к людям, возвращается тебе»
10сегодня, 12:13Фото
Роман Ротенберг: «Если бы у Кузнецова были понты, он не играл бы в СКА. Евгений адаптируется – быт семье нужно обустроить, зуб ему недавно вырвали»
40сегодня, 11:52
Губерниев о латинице в КХЛ: «Мы должны определиться, конкурируем ли с НХЛ или нет. Если не претендуем – добро пожаловать в кириллицу»
14сегодня, 11:36
«Металлург» заплатил 5 млн рублей «Торпедо» за Сизова (Артур Хайруллин)
9сегодня, 10:57
Кожевников о клубе из Сербии в КХЛ: «Они славяне, расположены разумом к комбинационной игре. Не думаю, что их приход реален – у Сербии нет столько денег»
11сегодня, 10:48
Пастрняк о Задорове: «Он идеально подходит «Бостону». Не терпится увидеть, как Никита будет делать мощные хиты»
3сегодня, 10:31
Гендиректор «Сибири» о задачах: «Посыл губернатора – команда должна бороться за Кубок Гагарина. Будем стремиться, хочется подарить праздник региону»
5сегодня, 10:16
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-форвард «Сан-Хосе» Задина интересен минимум 3 клубам НХЛ. Его полезность в прошлом сезоне – «минус 44» (Кевин Уикс)
сегодня, 11:13
Ник Робертсон хочет уйти из «Торонто» и не подписывает контракт с клубом. У 22-летнего форварда 27 очков за 56 игр в прошлом сезоне (Крис Джонстон)
7сегодня, 09:15
Миска о переходе в «Динамо»: «В Германии предложений не было. Агент сказал, что Сопин хочет пообщаться, пришлось очень рано встать»
1сегодня, 08:17
Тертышный о «Тракторе»: «У Гру и Заварухина совершенно разные стили. Раньше было больше творчества и импровизации, сейчас у нас система»
2сегодня, 06:45
Директор ЦСКА: «Нам предлагали Кузнецова, но мы идем своей дорогой. Не рассматривали его в качестве нашего потенциального игрока»
1вчера, 19:20
Плотников о мотивации: «Хочу, чтобы сын видел в отце достойного хоккеиста, а не того, кто трусы возит по площадке. Хочу быть примером»
вчера, 19:10
Гру о Тертышном: «Карточки с его фамилией не было в составе две недели назад. Благодаря труду Никита там появился, у «Трактора» есть глубина в атаке»
3вчера, 18:45
Рашевский о Миронове: «Спартак» – триггер для «Динамо», болельщики готовы закидать камнями и палками. Но мы выполняем работу, ненависти нет»
1вчера, 18:15
Защитник «Трактора» Телегин подправил шайбу коньком в свои ворота после наброса от борта в матче с «Ладой»
1вчера, 17:30Видео
Контрольный матч. «Адмирал» уступил минскому «Динамо» – 1:3
1вчера, 16:40