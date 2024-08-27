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  • Ротенберг о детском хоккее: «На матчи приходят пьяные родители. Это происходит по всей России! В Канаде их дисквалифицируют пожизненно, нам тоже нужно к этому прийти»
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Ротенберг о детском хоккее: «На матчи приходят пьяные родители. Это происходит по всей России! В Канаде их дисквалифицируют пожизненно, нам тоже нужно к этому прийти»

Роман Ротенберг рассказал о пьяных родителях на детских хоккейных матчах

– Нам всем очень важно соблюдать единые стандарты в судействе. Вот если в Канаде игрок жестко нарушает правила, например, нанося удар «шлагбаумом» в шею, когда он так орудует своей клюшкой, то это сразу пять матчей дисквалификации. А если такое нарушение последует повторно, то дисквалификация будет пожизненной.

Это показывают на видео уже детям, чтобы они такие «шлагбаумы» не делали. Это же очень опасно. А у нас такие вещи происходят. Мы должны совместно работать, чтобы наш хоккей стал чище, а судейство было лучше на всех уровнях.

Это серьезная работа. Для этого нужно все прописывать, регламентировать. Я сам после матчей СКА часто приезжаю на детский хоккей. У детишек с утра по субботам бывают матчи. И туда приходят некоторые родители, находясь в алкогольном опьянении! Такое случается очень часто! И это происходит по всей стране!

Вот в Канаде, если на матч детских команд пришел пьяный родитель, то таких родителей дисквалифицируют пожизненно. Это все прописано в правилах игры. И на каждой арене есть комиссар, который внимательно следит за этим.

Нам нужно тоже к этому прийти. Потому что когда наши детишки видят родителей в неадекватном состоянии, то это не идет на пользу нашему хоккею.

– Кто же должен за этим следить, чтобы на трибуны не приходили пьяные папы и мамы?

– Этим должны заниматься региональные федерации хоккея. Потому что ФХР не может их контролировать. По закону РФ это автономные независимые организации. А нам нужны единые стандарты, чтобы наши дети развивались гармонично.

Стандарты должны соблюдаться на всех уровнях. Мы должны к этому стремиться, будем над этим совместно работать, – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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