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  • Мемориал Ромазана. «Металлург» получил техническое поражение в матче с «Нефтехимиком», «Салават Юлаев» по буллитам победил «Магнитку»
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Мемориал Ромазана. «Металлург» получил техническое поражение в матче с «Нефтехимиком», «Салават Юлаев» по буллитам победил «Магнитку»

В Магнитогорске продолжается Мемориал Ивана Ромазана

Турнир проводится с 1992 года. Этот розыгрыш станет 33-м в истории.

«Металлург» получил техническое поражение в игре с «Нефтехимиком», так как Андрей Разин увел команду со льда в 3-м периоде после хита на Данииле Вовченко.

Мемориал Ромазана

«Салават Юлаев» – «Магнитка» (ВХЛ) – 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

1:0 – 4 Ахсянов (Старков)

1:1 – 22 Григоренко (Галенюк, Ткач)

2:1 – 31 Набиев (Загребин), ГМ

2:2 – 33 Осипович (Зимин, Рыбин)

Вратари: Вязовой – Подскребалин

«Металлург» – «Нефтехимик» – 2:1 (1:1, 0:0, не доигран)

1:0 – 14 Вовченко (Еременко, Петунин), ГБ

1:1 – 16 Лещенко (Пастухов, Белозеров)

2:1 – 44 Джонсон (Еременко)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Положение команд: «Нефтехимик» – 4 (2), «Салават Юлаев» – 2 (2), «Металлург» – 2 очка (2 игры), «Магнитка» – 1 (2).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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Мемориал Ромазана
Магнитка
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