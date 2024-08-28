Мемориал Ромазана. «Металлург» получил техническое поражение в матче с «Нефтехимиком», «Салават Юлаев» по буллитам победил «Магнитку»
Турнир проводится с 1992 года. Этот розыгрыш станет 33-м в истории.
«Металлург» получил техническое поражение в игре с «Нефтехимиком», так как Андрей Разин увел команду со льда в 3-м периоде после хита на Данииле Вовченко.
«Салават Юлаев» – «Магнитка» (ВХЛ) – 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
1:0 – 4 Ахсянов (Старков)
1:1 – 22 Григоренко (Галенюк, Ткач)
2:1 – 31 Набиев (Загребин), ГМ
2:2 – 33 Осипович (Зимин, Рыбин)
Вратари: Вязовой – Подскребалин
«Металлург» – «Нефтехимик» – 2:1 (1:1, 0:0, не доигран)
1:0 – 14 Вовченко (Еременко, Петунин), ГБ
1:1 – 16 Лещенко (Пастухов, Белозеров)
2:1 – 44 Джонсон (Еременко)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: «Нефтехимик» – 4 (2), «Салават Юлаев» – 2 (2), «Металлург» – 2 очка (2 игры), «Магнитка» – 1 (2).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий