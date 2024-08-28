Пастрняк о Задорове: «Он идеально подходит «Бостону». Не терпится увидеть, как Никита будет делать мощные хиты»
Давид Пастрняк поделился мнением о переходе Никиты Задорова в «Бостон»
В это межсезонье 29-летний российский защитник подписал с клубом контракт на 6 лет и 30 миллионов долларов.
«Никита Задоров – крупный защитник, и мне не терпится увидеть, как он будет делать мощные хиты в этом сезоне.
Кажется, он идеально подходит «Брюинс», – сказал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк.
Пастрняк о переписках: «Не отвечаю, если текст длиннее одного предложения. Мне нравится видеть человека, поддерживать зрительный контакт»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
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