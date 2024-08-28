Пастрняк о переписках: «Не отвечаю, если текст длиннее одного предложения. Мне нравится видеть человека, поддерживать зрительный контакт»
Давид Пастрняк поделился мнением о текстовых переписках в мессенджерах
«Я очень плох в переписках. Если вижу текст длиннее одного предложения, я не отвечаю. Я впадаю в панику, когда вижу длинные сообщения.
Всегда проще пообщаться по FaceTime (технология видеотелефонии, разработанная Apple – Спортс’‘).
Мне нравится видеть человека, поддерживать зрительный контакт», – сказал форвард «Бостона» Давид Пастрняк.
Пастрняк каждое лето шизит на футболе! Раздевается по пояс и заводит других фанатов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости