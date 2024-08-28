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Пастрняк о переписках: «Не отвечаю, если текст длиннее одного предложения. Мне нравится видеть человека, поддерживать зрительный контакт»

Давид Пастрняк поделился мнением о текстовых переписках в мессенджерах

«Я очень плох в переписках. Если вижу текст длиннее одного предложения, я не отвечаю. Я впадаю в панику, когда вижу длинные сообщения.

Всегда проще пообщаться по FaceTime (технология видеотелефонии, разработанная Apple – Спортс’‘).

Мне нравится видеть человека, поддерживать зрительный контакт», – сказал форвард «Бостона» Давид Пастрняк.

Пастрняк каждое лето шизит на футболе! Раздевается по пояс и заводит других фанатов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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