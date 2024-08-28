Гендиректор «Сибири» о задачах: «Посыл губернатора – команда должна бороться за Кубок Гагарина. Будем стремиться, хочется подарить праздник региону»

Генеральный директор «Сибири» высказался о задачах команды на сезон

В прошлом году новосибирская команда заняла десятое место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.

«Просто хочется подарить праздник всему региону. Все знают, как в Новосибирске относятся к хоккею.

Губернатор ставил задачу попасть в плей‑офф с максимально высокого места. Но при этом шел посыл, что с изменением руководства и тренерского штаба в регионе должна быть команда, которая не только будет попадать в плей‑офф, но и бороться за Кубок Гагарина .

Сколько пройдет времени для создания такой команды, сказать пока не можем. Но будем активно к этому стремиться», – сказал генеральный директор «Сибири » Лев Крутохвостов .