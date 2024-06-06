Гендиректор «Сибири» о приглашении легионеров: «Сложный момент. Кто-то боится в Россию ехать. Плюс контракты в рублях, их проблемно вывезти – такие суммы в чемодане не увезешь»

Гендиректор «Сибири» рассказал о ситуации с приглашением легионеров в КХЛ.

– Насколько иностранцы сегодня заинтересованы в том, чтобы ехать в Россию?

– Очень сложный момент сегодня. Это риск для обеих сторон – для нас особенно рискованно подписывать тех иностранцев, кто еще не был в России. Приехал-уехал – это еще полдела, нужно ведь еще проживание организовать. А у многих вдобавок есть и семьи, и дети... Нужно еще вопрос со школой как-то решить, с устройством жизни супруги.

Кто-то сегодня просто боится в Россию ехать. Плюс контракты в « » заключаются в рублях, которые проблемно вывезти на родину – такие суммы просто так в чемодане не увезешь.

Но все равно находятся желающие. Не просто же так считается второй лигой мира и продолжает развиваться и в плане организации, и в плане сопровождения.

Вот почему те, кто по разным причинам не попадает в НХЛ, как правило, не отказывается попробовать себя в Континентальной хоккейной лиге. В хорошей, интересной лиге, где есть куда расти и что доказывать, – сказал генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов.