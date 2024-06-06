Гендиректор «Сибири»: «Новых легионеров и масштабных ротаций не планируется – по крайней мере, до начала сезона»

Гендиректор «Сибири» рассказал о селекционной работе клуба.

– До начала сезона остается еще несколько месяцев, и болельщики «Сибири» интересуются, можно ли ожидать ротации команды, будут ли трансферы? И придут ли новые легионеры из Европы или Америки?

– Селекция ведется всегда – она в принципе не останавливается, как и ротация игроков. И не только в межсезонье. Мы должны быть готовы ко всему.

Допустим, кто-то получает травму и ему срочно нужна замена. Или получается так, что подписание контракта срывается в последний момент. Например, игрок предъявляет требования, которые нам не подходят – или тренерский штаб приходит к выводу: нет, такой нам не нужен. Про легионеров скажу, все может быть.

– Сколько, по вашему мнению, легионеров должно быть в команде?

– В идеале, как нам кажется, пять. У нас их на сегодняшний день трое. Сейчас мы продолжаем точечную работу по поиску игроков для усиления. Это может быть и кто-то из легионеров. Все зависит от каждого человека – от того, чего хочет добиться он сам, чем поможет команде.

Если резюмировать результаты работы в этом направлении, новых легионеров и масштабных ротаций в «Сибири» не планируется – по крайней мере, до начала сезона, – сказал генеральный директор « » Лев Крутохвостов.