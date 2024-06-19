Пол Морис: «Кучеров и Пастрняк – блестящие игроки, но у Макдэвида калибр немного крупнее – больше похож на «магнум», который ценят все охотники»
Главный тренер «Флориды» сравнил Коннора Макдэвида с Никитой Кучеровым.
Капитан «Эдмонтона» забросил 2 шайбы, сделал 2 результативные передачи и был признан первой звездой пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:3, 2-3).
«Я не хочу проявить неуважение к нашим соперникам из трех других раундов, потому что там играли Кучеров и Пастрняк – блестящие игроки.
Вы упомянули «крупнокалиберное оружие». [У Макдэвида] немного более крупный калибр, больше похожий на «магнум», который ценят все охотники. Это другой калибр. Так что идея о том, чтобы закрыть его, нереалистична», – сказал Пол Морис.
«Эдмонтон» делает этот финал волшебным. Теперь мы видим, что его победа вполне реальна
🔥 «Эдмонтон» заходит на камбэк! Забрал у «Флориды» лучшую игру финала
https://youtu.be/jsIvIHfbx18?si=xPnODjva5W8XdH6T
И ответ Овечкина если брать его в серьез немного отдаёт завистью. Но это на мой взгляд. Могу ошибаться в этом.