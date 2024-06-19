Пол Морис: «Кучеров и Пастрняк – блестящие игроки, но у Макдэвида калибр немного крупнее – больше похож на «магнум», который ценят все охотники»

Главный тренер «Флориды» сравнил Коннора Макдэвида с Никитой Кучеровым.

Капитан « » забросил 2 шайбы, сделал 2 результативные передачи и был признан первой звездой пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:3, 2-3).

«Я не хочу проявить неуважение к нашим соперникам из трех других раундов, потому что там играли и – блестящие игроки.

Вы упомянули «крупнокалиберное оружие». [У Макдэвида] немного более крупный калибр, больше похожий на «магнум», который ценят все охотники. Это другой калибр. Так что идея о том, чтобы закрыть его, нереалистична», – сказал .

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