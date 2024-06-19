Пол Морис: «Кучеров и Пастрняк – блестящие игроки, но у Макдэвида калибр немного крупнее – больше похож на «магнум», который ценят все охотники»

Теги Бостон Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Пол Морис НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Давид Пастрняк Хоккей

Главный тренер «Флориды» сравнил Коннора Макдэвида с Никитой Кучеровым.

Капитан «Эдмонтона» забросил 2 шайбы, сделал 2 результативные передачи и был признан первой звездой пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:3, 2-3). 

«Я не хочу проявить неуважение к нашим соперникам из трех других раундов, потому что там играли Кучеров и Пастрняк – блестящие игроки. 

Вы упомянули «крупнокалиберное оружие». [У Макдэвида] немного более крупный калибр, больше похожий на «магнум», который ценят все охотники. Это другой калибр. Так что идея о том, чтобы закрыть его, нереалистична», – сказал Пол Морис.

«Эдмонтон» делает этот финал волшебным. Теперь мы видим, что его победа вполне реальна

🔥 «Эдмонтон» заходит на камбэк! Забрал у «Флориды» лучшую игру финала

47 комментариев
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Чувствуются уже какие-то оправдательно-пораженческие нотки, странно это. Так и победу в Финале можно упустить. Хоккей - это командный вид спорта, и один игрок, пусть даже величайший, в одиночку не выиграет. Выигрывает всегда Команда. Есть ли Команда у Пола Мориса покажут следующие игра или две игры.
+26
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+25
Ответ бессоветный
Флориду морально сломали 8:1 , разве не ясно?
Ничего еще не ясно. Флориде нужна одна победа, Эдмонтону - две.
+19
0
+19
Ответ бессоветный
Флориду морально сломали 8:1 , разве не ясно?
Что-то сегодня не было видно сломанной команды. Во время перфоманса Макдэвида она своими немного случайными голами остались в игре, в конце попали в штангу и не сравняли, а дальше получили в пустые. Там все в порядке с самообладанием.
+11
0
+11
Ответ mihalik
Куч двукратный обладатель КС и обладатель многих личных наград и рекордов , лучший бомбер регулярки последних лет, о какой пропасти в игре и таланте тут идёт речь среди диванных экспертов ?
Ну не видеть что по игре МакДи сильней, это надо умудриться. Это не отменяет что Кучеров шикарнейший игрок
+12
-1
+11
Ответ Нет Его
Даже Моррис понимает, что Кучеров и МакДэвид это игроки с пропастью в уровне таланта и мастерства))
Ок, а между Макинноном и Маком тогда что? Тоже пропасть? Или 1,5 пропасти? Я не понимаю этих сравнений, потому что да он лучший из лучших, но уважать надо всех, кто показывает то, что показывают и соперники Мака.
+12
-4
+8
МакДи это не Магнум, это ближе к ядерной ракете
+10
-2
+8
Ответ бессоветный
Флориду морально сломали 8:1 , разве не ясно?
Локомотив тоже вел 3-0 у Авангарда в последнем ПО, потом Ава включила морально-волевые и сделала 3-2. Но никто не сломался, и Локо очень уверенно взял 6-ой матч. Вероятность 4-3 после 0-3 крайне мала все равно. Четыре матча подряд выиграть крайне тяжело
+7
-1
+6
Ответ бессоветный
не нужно про колхозные лигу вспоминать - не тот уровень ! а вот с точки зрения психологии флориде хуже (ведь она может проиграть ), что она и делает ...
пфффф, даже в колхозной лиге команды не ломаются, а ты тут про НХЛ пишешь, они ведь не первый день играют чтобы из за одной игры ломаться
+7
-2
+5
Ответ бессоветный
Достаточно одного слома, а дальше это будет обычная команда вынимающая минимум 4-5 шайб из ворот! Или вы думаете, что бобёр на 0 будет стоять опять?
Да нет никакой системы или метафизики. Каждая игра это отдельная история. Там залетело в меньшинстве, там поперло и на кураже еще. А может попасть в штангу, потом получить удаление и потерять всю инициативу.
+3
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+3
Ответ бессоветный
не нужно про колхозные лигу вспоминать - не тот уровень ! а вот с точки зрения психологии флориде хуже (ведь она может проиграть ), что она и делает ...
Вы понимаете, что сами себе противоречите?)) Раз Вы считаете КХЛ колхозом, то почему тогда игроки колхозной команды после 8:0 не сломались, а крутые игроки сломались ? Флорида отличная команда, для которой это поражение, скорее случайность, чем закономерность. Тут видно, что игроки расслабились после 3:0 в серии, как это было год назад в НБА с Майами
+3
0
+3
Даже Моррис понимает, что Кучеров и МакДэвид это игроки с пропастью в уровне таланта и мастерства))
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+3
Ответ mihalik
Куч двукратный обладатель КС и обладатель многих личных наград и рекордов , лучший бомбер регулярки последних лет, о какой пропасти в игре и таланте тут идёт речь среди диванных экспертов ?
Куч явно проигрывает в видении площадки на скорости. Тут МакДи на порядок сильней
+5
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+2
Ответ бессоветный
Флориду морально сломали 8:1 , разве не ясно?
помнится как то СЮ проиграл АК барсу в ПО 8:0, а в следующем матче СЮ выбил их из ПО. как то слабо верится что из за одного матча у таких профессионалов будет слом. на Эдмонтон гораздо больше давления чем на Флориду, начиная от мака и то что кубок не был в Канаде 100500 лет, заканчивая тем что у них нет права на ошибку, в отличие от Флориды. Выиграет Флорида в следующем матче - отлично! Не выиграет - у них будет ещё один шанс стать чемпионами дома
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Ответ ftw2002@yandex.ru
Ничего еще не ясно. Флориде нужна одна победа, Эдмонтону - две.
Да хоть и одна, что толку то? В Эдмонтоне их ждёт погром а-ля 8:1 , в 7 добьют как сегодня...
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Ответ белая простыня олимпиады
да ладно, у них там мак по 25 минут играет и все. убери мака, они бы уже давно в гольф играли. игра покажет кто там сильнее))
А куда его убрать то? Они почуяли кровь, и теперь попробуй их останови...
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Ответ AMOLAD
Локомотив тоже вел 3-0 у Авангарда в последнем ПО, потом Ава включила морально-волевые и сделала 3-2. Но никто не сломался, и Локо очень уверенно взял 6-ой матч. Вероятность 4-3 после 0-3 крайне мала все равно. Четыре матча подряд выиграть крайне тяжело
вы в своём уме? Локомотив вёл 3-1, Авангард свёл к 3-3. Локомотив взял 7 игру.
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Ответ адекватное мнение
Куч великий, явно проигрывает Макди только в катании и мощи. По мозгам он с Коннором наравне
Я юы сказал что Кучеров имеет больше изощренное чувства паса. Не скажу что это всегда нужно. Просто мне кажется что он может показать больше с игроками которые разделяют его идеи. Как вариант братья Седины. Или панарин в связке с Кросби.
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Ответ mihalik
Я лично и не спорю что он сильнее как игрок , но уж явно не пропасть между ними, как тут вещают макдедрочеры.
Пропасть нет, но,хм, типа Куч супер уровень МакДи-Мегауровень. Типа рядом но там ступень выше, на которую суперуровень никогда не вступит...как-то так🤠✌️😬
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Ответ Splin
Ну не видеть что по игре МакДи сильней, это надо умудриться. Это не отменяет что Кучеров шикарнейший игрок
Я лично и не спорю что он сильнее как игрок , но уж явно не пропасть между ними, как тут вещают макдедрочеры.
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Ответ Сельмаш1930
МакДи это не Магнум, это ближе к ядерной ракете
Сармат просто😬✌️🤠
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Ответ адекватное мнение
Куч великий, явно проигрывает Макди только в катании и мощи. По мозгам он с Коннором наравне
в скорости. В работе с клюшкой на скорости.
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Ответ адекватное мнение
Куч великий, явно проигрывает Макди только в катании и мощи. По мозгам он с Коннором наравне
Достаточно адекватно)
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Ответ TBFTT
Проигрыши 8-1 в финале случайными не бывают.Если они расслабляются в финале, то они никогда не станут чемпионами я в это не верю все игроки хотят, как можно быстрее завершить серию.
Не знаю, сейчас все пытаются дома завершить серию
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Ответ бессоветный
А когда в последний раз в финале Кубка Стэнли сливались 1-8 ? Вернуться полностью в игру можно только со временем, ведь Эдмонтон это команда совсем не слабая, а по характеру посильнее будет Флориды...
да ладно, у них там мак по 25 минут играет и все. убери мака, они бы уже давно в гольф играли. игра покажет кто там сильнее))
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0
Ответ белая простыня олимпиады
пфффф, даже в колхозной лиге команды не ломаются, а ты тут про НХЛ пишешь, они ведь не первый день играют чтобы из за одной игры ломаться
А когда в последний раз в финале Кубка Стэнли сливались 1-8 ? Вернуться полностью в игру можно только со временем, ведь Эдмонтон это команда совсем не слабая, а по характеру посильнее будет Флориды...
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Ответ genowayy
Да нет никакой системы или метафизики. Каждая игра это отдельная история. Там залетело в меньшинстве, там поперло и на кураже еще. А может попасть в штангу, потом получить удаление и потерять всю инициативу.
Так или иначе у Эдмонтона хорошо пошло большинство, меньшинство и голы на любой вкус, с коими были проблемы в первых двух матчей. И главное - Эдмонтон увидел : Флорида команда без характера, раз сливается 1:8...
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Ответ genowayy
Что-то сегодня не было видно сломанной команды. Во время перфоманса Макдэвида она своими немного случайными голами остались в игре, в конце попали в штангу и не сравняли, а дальше получили в пустые. Там все в порядке с самообладанием.
Достаточно одного слома, а дальше это будет обычная команда вынимающая минимум 4-5 шайб из ворот! Или вы думаете, что бобёр на 0 будет стоять опять?
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0
Ответ AMOLAD
Локомотив тоже вел 3-0 у Авангарда в последнем ПО, потом Ава включила морально-волевые и сделала 3-2. Но никто не сломался, и Локо очень уверенно взял 6-ой матч. Вероятность 4-3 после 0-3 крайне мала все равно. Четыре матча подряд выиграть крайне тяжело
Ну колхозную лигу что вспоминать то?
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Я тут не моду ни чего добавить к этому.
https://youtu.be/jsIvIHfbx18?si=xPnODjva5W8XdH6T
И ответ Овечкина если брать его в серьез немного отдаёт завистью. Но это на мой взгляд. Могу ошибаться в этом.
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