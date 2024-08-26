Гатиятулин о поражении от России U23: «Ак Барс» планировал посмотреть ребят из системы – прослеживалось волнение, но все хотели победить»
Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги турнира имени Пучкова.
«Ак Барс» проиграл России до 23 лет (2:4).
– Довольны экспериментальным составом?
– Мы заранее планировали, что в четвертом матче на турнире посмотрим ребят из системы, так как важно понимать глубину состава.
Мы всегда на связи с тренерами команд системы, получили рекомендации по игрокам, пригласили ребят.
У них прослеживалось волнение, кто-то с ним справился, но все хотели победить.
– Чем довольны и недовольны по итогам турнира?
– Сделали все, что было запланировано, получили информацию, которую разберем и выстроим план тренировок до начала чемпионата.
– Вы выбрали капитаном Артема Галимова. Почему?
– Артем – опытный игрок. Он хорошо провел предсезонку и турнир, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.