Гатиятулин о поражении от России U23: «Ак Барс» планировал посмотреть ребят из системы – прослеживалось волнение, но все хотели победить»

Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги турнира имени Пучкова.

«Ак Барс» проиграл России до 23 лет (2:4).

– Довольны экспериментальным составом?

– Мы заранее планировали, что в четвертом матче на турнире посмотрим ребят из системы, так как важно понимать глубину состава.

Мы всегда на связи с тренерами команд системы, получили рекомендации по игрокам, пригласили ребят.

У них прослеживалось волнение, кто-то с ним справился, но все хотели победить.

– Чем довольны и недовольны по итогам турнира?

– Сделали все, что было запланировано, получили информацию, которую разберем и выстроим план тренировок до начала чемпионата.

– Вы выбрали капитаном . Почему?

– Артем – опытный игрок. Он хорошо провел предсезонку и турнир, – сказал главный тренер « » .