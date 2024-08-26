Гатиятулин о поражении от России U23: «Ак Барс» планировал посмотреть ребят из системы – прослеживалось волнение, но все хотели победить»

Теги Ак Барс Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Турнир имени Пучкова Анвар Гатиятулин Артем Галимов Хоккей

Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги турнира имени Пучкова.

«Ак Барс» проиграл России до 23 лет (2:4).

– Довольны экспериментальным составом?

– Мы заранее планировали, что в четвертом матче на турнире посмотрим ребят из системы, так как важно понимать глубину состава.

Мы всегда на связи с тренерами команд системы, получили рекомендации по игрокам, пригласили ребят.

У них прослеживалось волнение, кто-то с ним справился, но все хотели победить.

– Чем довольны и недовольны по итогам турнира?

– Сделали все, что было запланировано, получили информацию, которую разберем и выстроим план тренировок до начала чемпионата.

– Вы выбрали капитаном Артема Галимова. Почему?

– Артем – опытный игрок. Он хорошо провел предсезонку и турнир, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

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