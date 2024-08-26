Александр Кожевников: «Кузнецов был связан по рукам и ногам в матче с «Сочи». Ему будет тяжело на первых порах. У нас специфическая лига, много внимания уделяется обороне»

Александр Кожевников поделился ожиданиями от игры Евгения Кузнецова в КХЛ.

32-летний нападающий после 11 сезонов в вернулся в Фонбет Чемпионат КХЛ и подписал соглашение со СКА на четыре года.

– Как считаете, Кузнецов сможет отработать авансы, которые щедро выданы ему болельщиками, специалистами, менеджерами?

– Мое мнение – на первых порах будет тяжело. У нас специфическая лига, в которой много внимания уделяется обороне.

Это в НХЛ против «Вашингтона» все неслись вперед, старались возрастную команду перебегать. А в КХЛ против звезд так никто не играет.

Вы видели последний матч против « »? Южный клуб открыл счет и затем весь матч грамотно сидел в глухой обороне, тот же Кузнецов был связан по рукам и ногам.

И так против СКА будет играть большинство соперников, что вчера доказал и « », – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.