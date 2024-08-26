Александр Кожевников: «Кузнецов был связан по рукам и ногам в матче с «Сочи». Ему будет тяжело на первых порах. У нас специфическая лига, много внимания уделяется обороне»

Теги Ак Барс СКА НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Александр Кожевников Сочи Хоккей

Александр Кожевников поделился ожиданиями от игры Евгения Кузнецова в КХЛ.

32-летний нападающий после 11 сезонов в НХЛ вернулся в Фонбет Чемпионат КХЛ и подписал соглашение со СКА на четыре года.

– Как считаете, Кузнецов сможет отработать авансы, которые щедро выданы ему болельщиками, специалистами, менеджерами?

– Мое мнение – Кузнецову на первых порах будет тяжело. У нас специфическая лига, в которой много внимания уделяется обороне.

Это в НХЛ против «Вашингтона» все неслись вперед, старались возрастную команду перебегать. А в КХЛ против звезд так никто не играет.

Вы видели последний матч СКА против «Сочи»? Южный клуб открыл счет и затем весь матч грамотно сидел в глухой обороне, тот же Кузнецов был связан по рукам и ногам.

И так против СКА будет играть большинство соперников, что вчера доказал и «Ак Барс», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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10 комментариев
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Ну всё, пошли отмазки от ручных экспертов для великого возвращенца)
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Да просто будут теперь каждый матч до буллитов доводить и выпускать Кузнецова.
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То есть в НХЛ на оборону тупо забивают)))
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А что так барс сидел в глухой обороне. Ведь команда с казани сама вела в счете по мнению кожевы обороняющиеся. Если б не удаления ак барса . то вряд ли ска забило бы хоть одну шайбу. Усталость после удалений.а кузнечик хромая утка. Лучшие годы позади . и не надо ставить кузнечика . что вот пришел и теперь будет в КХЛ громить всех соперников. Поживем увидим. Может статься и позорное изгнание из ска
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Думаю СКА стоит заявиться в ВХЛ, может там получится пройти второй раунд ПО с Кузей.
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Главное, чтобы язык не заплетался
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Я писал что будут отмазки про адаптацию))
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Ответ wolf 100
А что так барс сидел в глухой обороне. Ведь команда с казани сама вела в счете по мнению кожевы обороняющиеся. Если б не удаления ак барса . то вряд ли ска забило бы хоть одну шайбу. Усталость после удалений.а кузнечик хромая утка. Лучшие годы позади . и не надо ставить кузнечика . что вот пришел и теперь будет в КХЛ громить всех соперников. Поживем увидим. Может статься и позорное изгнание из ска
Лучшие годы Барабанова и Коршкова на взрослом уровне похоже запланированы на момент их завершения с хоккеем. Наилька Якупов говорят будто и не начинал карьеру
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Ответ srs
Кузнецов: попрошу обмена на Барабанова, Коршкова и клиента Билла-Гатиятуллина Артемки Галимова с доплатой
Григоренко: в Трактор уеду. Не возьмут в Амур к Гальченюку попрошусь
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