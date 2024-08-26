Александр Кожевников: «Кузнецов был связан по рукам и ногам в матче с «Сочи». Ему будет тяжело на первых порах. У нас специфическая лига, много внимания уделяется обороне»
Александр Кожевников поделился ожиданиями от игры Евгения Кузнецова в КХЛ.
32-летний нападающий после 11 сезонов в НХЛ вернулся в Фонбет Чемпионат КХЛ и подписал соглашение со СКА на четыре года.
– Как считаете, Кузнецов сможет отработать авансы, которые щедро выданы ему болельщиками, специалистами, менеджерами?
– Мое мнение – Кузнецову на первых порах будет тяжело. У нас специфическая лига, в которой много внимания уделяется обороне.
Это в НХЛ против «Вашингтона» все неслись вперед, старались возрастную команду перебегать. А в КХЛ против звезд так никто не играет.
Вы видели последний матч СКА против «Сочи»? Южный клуб открыл счет и затем весь матч грамотно сидел в глухой обороне, тот же Кузнецов был связан по рукам и ногам.
И так против СКА будет играть большинство соперников, что вчера доказал и «Ак Барс», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.