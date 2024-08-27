Плющев о начислении очков в овертайме: «Новое правило на корню убирает зрелищность и интригу! Теперь никто не будет рисковать заработанным баллом и убирать вратаря»

Владимир Плющев раскритиковал новое правило начисления очков в овертаймах.

– Бросилось в глаза высказывание президента КХЛ Алексея Морозова, который поддержал изменение правила начисления очков в овертайме в случае замены вратаря. По его мнению, лишение набранного в основное время балла – для зрелищности, для зрителей...

– Тут все просто. Президента КХЛ однозначно или неправильно поняли, или неверно информировали.

Новое правило, наоборот, на корню убирает зрелищность и интригу! Просто потому, что теперь никто не будет рисковать заработанным в первые 60 минут баллом – и вратаря в овертайме убирать.

Овертаймы станут спокойнее, если не сказать скучнее, – и будут чаще уходить в буллиты. Без особой интриги.

Странно, что президента КХЛ не спросили про другие новинки. Например, про заимствование из бенди или гадбола, где вратарь может начинать атаки броском рукой на любое расстояние. Морозов – хоккеист-профессионал, а правило это любительское, искусственное. Как и ряд других, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.