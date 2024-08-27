Заварухин о том, что Лайпсик не подошел СКА: «Бывает. Он мастер, мы знаем, как он играл в ЦСКА, «Металлурге», НХЛ. У таких хоккеистов после плохих сезонов бывают очень удачные»
Николай Заварухин поделился мнением о форварде Брендане Лайпсике
Нападающий перешел в «Автомобилист» из СКА в межсезонье.
– Вы понимаете, почему у Лайпсика не получилось в СКА?
– Он мастер, мы знаем, как он играл в ЦСКА, «Магнитке», НХЛ. Быстрый игрок, хотели придать скорости команде.
А то, что не подошел СКА – такое бывает. У таких игроков после плохих сезонов бывают очень удачные, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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