Заварухин о том, что Лайпсик не подошел СКА: «Бывает. Он мастер, мы знаем, как он играл в ЦСКА, «Металлурге», НХЛ. У таких хоккеистов после плохих сезонов бывают очень удачные»

Николай Заварухин поделился мнением о форварде Брендане Лайпсике

Нападающий перешел в «Автомобилист» из СКА в межсезонье.

– Вы понимаете, почему у Лайпсика не получилось в СКА?

– Он мастер, мы знаем, как он играл в ЦСКА , «Магнитке», НХЛ . Быстрый игрок, хотели придать скорости команде.

А то, что не подошел СКА – такое бывает. У таких игроков после плохих сезонов бывают очень удачные, – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .