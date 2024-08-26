Николай Заварухин: «Деньги развращают молодых. Раньше были более нацелены на борьбу за место в составе – надо было попасть в команду, а деньги приходили потом»
Николай Заварухин считает, что деньги развращают молодых хоккеистов.
– Как меняется профессия тренера? В 90-е тренеры набирали игроков, сейчас этим занимаются менеджеры.
– Раньше тренер мог уволить игрока, добавить ему зарплату. Сейчас хоккеисты более защищены, европейский подход.
Больше общения с игроком, больше анализа игры. Раньше были огромные нагрузки, тренировки были совсем другими.
– Стало ли больше доверия игрокам?
– Конечно. Раньше ходили по комнатам, проверяли, все ли вернулись в гостиницу, а сейчас есть расписание, все следуют ему.
Ребята понимают, что игры через день, где-то нарушишь режим – и это будет видно на площадке.
– Часто ли приходится мотивировать игроков, особенно молодых?
– В принципе для молодых дорога открыта. Есть парни, которых не надо мотивировать – они приходят заряженными.
Считаю, раньше молодежь была более нацеленной на борьбу за место в составе.
– Развращает ли денежный фактор?
– Раньше не думали о деньгах. Надо было попасть в команду, а деньги приходили потом.
Сейчас, думаю, деньги все-таки развращают молодых, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.