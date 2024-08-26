Николай Заварухин: «Деньги развращают молодых. Раньше были более нацелены на борьбу за место в составе – надо было попасть в команду, а деньги приходили потом»

Теги Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Николай Заварухин считает, что деньги развращают молодых хоккеистов.

– Как меняется профессия тренера? В 90-е тренеры набирали игроков, сейчас этим занимаются менеджеры.

– Раньше тренер мог уволить игрока, добавить ему зарплату. Сейчас хоккеисты более защищены, европейский подход.

Больше общения с игроком, больше анализа игры. Раньше были огромные нагрузки, тренировки были совсем другими.

– Стало ли больше доверия игрокам?

– Конечно. Раньше ходили по комнатам, проверяли, все ли вернулись в гостиницу, а сейчас есть расписание, все следуют ему.

Ребята понимают, что игры через день, где-то нарушишь режим – и это будет видно на площадке.

– Часто ли приходится мотивировать игроков, особенно молодых?

– В принципе для молодых дорога открыта. Есть парни, которых не надо мотивировать – они приходят заряженными.

Считаю, раньше молодежь была более нацеленной на борьбу за место в составе.

– Развращает ли денежный фактор?

– Раньше не думали о деньгах. Надо было попасть в команду, а деньги приходили потом.

Сейчас, думаю, деньги все-таки развращают молодых, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

3 комментария
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У Ротенберга другое мнение у него грицюк вообще за кусок хлеба готов играть 😀а другой приехал из за океана за миллиардом даже сам глава кхл господин Морозов похвалил этот ход конем в обход потолка скрывая в бонусах платы ,вот она система по питерски,Николай Николаевич 😉( пользуясь случаем еще раз говорю большое спасибо за то что вынесли этот мусор в прошлом сезоне в одну калитку 🙏вся хоккейная общественность страны была рада)💪
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да лааадно, вон, грицюк аж за 12 лямов играть будет! вот где мотивация!!!
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