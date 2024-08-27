Владимир Плющев: «Многих тренеров раздражают нелепые изменения в правилах, но они понимают, что лучше помолчать – чтобы их команды избежали лишнего давления»

Теги судьи Владимир Плющев КХЛ правила Хоккей

Владимир Плющев высказался о реакции тренеров КХЛ на изменения правил.

– Неделю назад вы мощно поддержали интервью Алексея Кудашова, который попросил судейский корпус и КХЛ больше не менять правила. За это время никто из коллег тренера «Динамо» не поддержал. Удивлены?

– Знаю, что многих тренеров раздражают нелепые изменения в правилах, но перед стартом сезона они понимают, что лучше помолчать – чтобы их команды избежали лишнего давления.

Но даже нейтральный фон – уже неплохо. Знаю, что в ходе поездок по регионам тренеров просят, чтобы они эти изменения, наоборот, публично поддержали. Тем не менее под эту авантюру практически никто не подписывается. это показатель, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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