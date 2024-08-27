Морозов о новом начислении очков в овертайме: «Это делается для зрелищности. КХЛ идет к тому, чтобы увеличить динамику игры, правила меняются точечно»

Теги болельщики Алексей Морозов КХЛ МХЛ правила Хоккей

Алексей Морозов высказался касательно изменений в правилах КХЛ.

– Как вы относитесь к жесткой критике хоккейной общественности на тему того, что правила постоянно меняются?

– Лига идет к тому, чтобы увеличить динамику игры и сократить время. Правила меняются точечно и по голосованию клубов.

В этом году были и другие изменения, вынесенные на голосование, которые клубы не поддержали. Сейчас мы вправе предлагать свои правила, чтобы хоккей был более динамичным и смотрибельным. Все изменения четко прорабатываются, если есть сомнения, обкатываем эти правила в МХЛ.

В этом году ввели изменение – если команда в овертайме снимает вратаря и пропускает в пустые, то не получается ни одного очка. Это делается для зрелищности, чтобы люди, которые приходят на трибуны и смотрят по телевизору, наслаждались этим видом спорта, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

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4 комментария
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Одни говорят, что правила слишком часто меняются, другие говорят, что так часто меняют правила, потому что хотят сделать игру интереснее. И тех, и других понять можно)
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Какую динамику игру Олексей увеличил, Сибирь-Сочи будут играть теперь трусливый, осторожный овертайм, сохраняя тем самый свое очко
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Не попробуешь-не узнаешь. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
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Ответ Tosha NeoN
Какую динамику игру Олексей увеличил, Сибирь-Сочи будут играть теперь трусливый, осторожный овертайм, сохраняя тем самый свое очко
а раньше они играли другой?
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