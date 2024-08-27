Морозов о новом начислении очков в овертайме: «Это делается для зрелищности. КХЛ идет к тому, чтобы увеличить динамику игры, правила меняются точечно»

Алексей Морозов высказался касательно изменений в правилах КХЛ.

– Как вы относитесь к жесткой критике хоккейной общественности на тему того, что правила постоянно меняются?

– Лига идет к тому, чтобы увеличить динамику игры и сократить время. Правила меняются точечно и по голосованию клубов.

В этом году были и другие изменения, вынесенные на голосование, которые клубы не поддержали. Сейчас мы вправе предлагать свои правила, чтобы хоккей был более динамичным и смотрибельным. Все изменения четко прорабатываются, если есть сомнения, обкатываем эти правила в .

В этом году ввели изменение – если команда в овертайме снимает вратаря и пропускает в пустые, то не получается ни одного очка. Это делается для зрелищности, чтобы люди, которые приходят на трибуны и смотрят по телевизору, наслаждались этим видом спорта, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.