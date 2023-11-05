46-летний Хара пробежал Нью-Йоркский марафон – 3 часа и 19 минут на дистанции 42 км

Теги Айлендерс Оттава Бостон Вашингтон Здено Хара НХЛ Здоровье Хоккей

Здено Хара принял участие в марафоне в Нью-Йорке.

Бывший словацкий защитник пробежал 42 километра 16 метров за 3 часа 19 минут и 19 секунд.

Ранее в 2023 году экс-игрок пробежал Бостонский марафон. Тогда Хара преодолел дистанцию 42 километра 195 метров за 3 часа 38 минут и 23 секунды.

Напомним, обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру в сентябре 2022 года.

Здено Хара выступал за «Бостон» на протяжении 14 сезонов в НХЛ. С командой он выиграл Кубок Стэнли в 2011 году.

В общей сложности словак провел 24 сезона в лиге. Также он играл за «Айлендерс», «Оттаву» и «Вашингтон».

4 комментария

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Пинающий Достоинства
Ну ноги длинные, чего удивляться))
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Илья Цветков
Здено в поряде!
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Fanático
С его ростом и весом только колени убивать, бегая по 42 км. Наxpeна ему это?
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