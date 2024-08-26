Кожевников про 10 тысяч зрителей на представлении Кузнецова в СКА: «Москва могла бы собрать столько же на презентации новичков ЦСКА. Упущение, что этого не было сделано»

Теги ЦСКА СКА болельщики КХЛ Евгений Кузнецов Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался о презентации Евгения Кузнецова в СКА.

Мероприятие прошло 22 августа в Ледовом дворце. 

– Главное событие недели?

– Мы в спортивной Москве постоянно спорим с Санкт-Петербургом и стараемся нашего главного конкурента оставить позади.

Но вы посмотрите, как на этой неделе Питер собрал 10 тысяч зрителей на Кузнецова, устроив народу целый концерт. Надо признать, что здесь вторая столица впереди.

Москва, наверное, могла бы собрать эти 10 тысяч на презентации, например, большой группы новичков ЦСКА, в ней есь интересные имена. Упущение, что этого не было сделано. Возможно, все впереди, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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1 комментарий
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