Кожевников про 10 тысяч зрителей на представлении Кузнецова в СКА: «Москва могла бы собрать столько же на презентации новичков ЦСКА. Упущение, что этого не было сделано»

Александр Кожевников высказался о презентации Евгения Кузнецова в СКА.

Мероприятие прошло 22 августа в Ледовом дворце.

– Главное событие недели?

– Мы в спортивной Москве постоянно спорим с Санкт-Петербургом и стараемся нашего главного конкурента оставить позади.

Но вы посмотрите, как на этой неделе Питер собрал 10 тысяч зрителей на , устроив народу целый концерт. Надо признать, что здесь вторая столица впереди.

Москва, наверное, могла бы собрать эти 10 тысяч на презентации, например, большой группы новичков , в ней есь интересные имена. Упущение, что этого не было сделано. Возможно, все впереди, – сказал двукратный олимпийский чемпион .