Ник Петан: «Капризов – феноменальный игрок. Как человек тоже просто отличный, очень весело было с ним общаться»

Теги Ак Барс Миннесота НХЛ КХЛ Ник Петан Кирилл Капризов Василий Подколзин Чемпионат.com Хоккей

Ник Петан поделился мнением о Василии Подколзине и Кирилле Капризове.

– С Россией вас связывает знакомство с некоторыми нашими игроками. Василий Подколзин рассказывал мне, что в фарм-клубе «Ванкувера» вы вообще в один момент делили номер. Очень лестно о вас отзывался.

– Отличный игрок, отличный парень. Действительно, жили в одном номере, но с тех пор практически не общались. По поводу КХЛ с ним не общался.

– Уточнял про вас и у Кирилла Капризова, с которым вы играли в «Миннесоте». Он тоже очень хорошую характеристику на вас дал. Я спросил, были ли какие-то совместные истории, Кирилл сказал: «Пусть Ник сам все рассказывает». Что он имел в виду?

– Ха-ха. Без подробностей. Но мы очень классно проводили время вместе. Могу только добавить, что он феноменальный игрок. С такими партнерами всегда здорово выходить в одной команде.

Как человек тоже просто отличный, очень весело было с ним общаться.

– Судя по соцсетям «Миннесоты» той поры, Капризов учил партнеров русскому. Памятен ролик, как Мэтт Дамба кричал на всю раздевалку: «Братииишкааа». Ваш русский Кирилл прокачал?

– Тогда не особо, может, пару ругательств. Но сейчас я взялся за изучение языка. Уже знаю несколько слов и продолжаю пополнять свой запас, – сказал нападающий «Ак Барса» Ник Петан.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий