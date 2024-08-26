Ник Петан: «Капризов – феноменальный игрок. Как человек тоже просто отличный, очень весело было с ним общаться»

Ник Петан поделился мнением о Василии Подколзине и Кирилле Капризове.

– С Россией вас связывает знакомство с некоторыми нашими игроками. рассказывал мне, что в фарм-клубе «Ванкувера» вы вообще в один момент делили номер. Очень лестно о вас отзывался.

– Отличный игрок, отличный парень. Действительно, жили в одном номере, но с тех пор практически не общались. По поводу с ним не общался.

– Уточнял про вас и у , с которым вы играли в «Миннесоте». Он тоже очень хорошую характеристику на вас дал. Я спросил, были ли какие-то совместные истории, Кирилл сказал: «Пусть Ник сам все рассказывает». Что он имел в виду?

– Ха-ха. Без подробностей. Но мы очень классно проводили время вместе. Могу только добавить, что он феноменальный игрок. С такими партнерами всегда здорово выходить в одной команде.

Как человек тоже просто отличный, очень весело было с ним общаться.

– Судя по соцсетям «Миннесоты» той поры, Капризов учил партнеров русскому. Памятен ролик, как Мэтт Дамба кричал на всю раздевалку: «Братииишкааа». Ваш русский Кирилл прокачал?

– Тогда не особо, может, пару ругательств. Но сейчас я взялся за изучение языка. Уже знаю несколько слов и продолжаю пополнять свой запас, – сказал нападающий « » .