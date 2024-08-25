Юрчо об отставке Кравца из «Авангарда» по ходу плей-офф: «Это было странно. Пытались расценить это как положительную встряску. Это помогло – мы вернулись в серию»

Теги Авангард КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Томаш Юрчо Куньлунь Ред Стар Чемпионат.com Хоккей

Томаш Юрчо высказался об отставке Михаила Кравца из «Авангарда» по ходу плей-офф.

Тренер был уволен во втором раунде Кубка Гагарина при 0-2 в серии с «Локомотивом» (итоговый счет 3-4 в серии). 

– Как на команду повлияла отставка Михаила Кравца?

– Это было странно. Не думаю, что кто-то когда-либо оказывался в такой ситуации в плей-офф. На тот момент мы проигрывали 0-2 после поражения 0:7 на своем льду, поэтому нам были необходимы перемены. Это помогло – мы вернулись в серию, довели дело до седьмого матча.

Это помогло нам перезагрузиться и начать сначала. Но проводить такие большие перемены прямо посреди плей-офф всегда непросто.

– В момент отставки вы расценивали это как удручающий момент или как положительную встряску?

– Пытались расценить это как положительную встряску, потому что так и нужно делать в плей-офф. Когда проигрываешь 0-2, настроение и так не очень. Все пытались сохранять позитив.

Нельзя сдаваться эмоционально, потому что это точно не поможет в серии, – сказал нападающий «Куньлуня» Томаш Юрчо.

Напомним, в межсезонье Кравец возглавил «Куньлунь».

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2 комментария
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Ноу-хау, как в НХЛ до такого не додумались увольнять по ходу серии...
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Это фишка Омска. Сумманнена выперли во время ПО. Никитина выперли за три матча до ПО. Флеминга выгнали на третий период. Дальше уже фантазия заканчивается как можно выгнать.
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