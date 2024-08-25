Есмантович о молодых игроках в составе ЦСКА: «Молодежь должна быть ультраталантливой, мощной. Воробьев осмотрится, подумает, как с этим работать»

Теги ЦСКА Илья Воробьев КХЛ Игорь Есмантович Максим Соркин Егор Соловьев Хоккей

Игорь Есмантович высказался о работе с молодыми игроками в ЦСКА.

– В «Магнитке» Илья Петрович Воробьев неохотно заводил в состав молодежь. Не станет ли это проблемой для ЦСКА?

– Критерий оценивания, что такое молодежь, может быть разным. Это Соловьев 2005 года рождения, которому 19 лет, или это Соркин, которому 24 года?

Илья Петрович будет и должен работать с теми хоккеистами, которых подбирает ему спортивный менеджмент. В частности, этой работой занимаются Денисов, я и скаутская служба.

Тренер будет работать с теми, кто у него есть. Поэтому предвзятого отношения в вопросе того, будет ли он работать с молодежью или нет, не должно быть.

Та молодежь, которая должна подойти в состав, должна быть ультраталантливой, мощной физически и мощной с точки зрения психологии. Илья Петрович полтора месяца как в команде. Он осмотрится, подумает, как с этим работать.

Также никто не отменял в рамках Регламента лимитчиков – это 2004 и 2005 годы. У нас есть отличный вратарь 2007 года, есть ребята хорошие 2006 года. Фамилии сейчас не хочу называть, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

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2 комментария
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МолодежЬ ;)))
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Странно, что Назаров всё о недругах во всю кричит и про победу над ними, а про тренеров с немецким( Воробьёв) финско-англо-израильским( Ротенберг) молчит???
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