Есмантович о молодых игроках в составе ЦСКА: «Молодежь должна быть ультраталантливой, мощной. Воробьев осмотрится, подумает, как с этим работать»

Игорь Есмантович высказался о работе с молодыми игроками в ЦСКА.

– В «Магнитке» Илья Петрович Воробьев неохотно заводил в состав молодежь. Не станет ли это проблемой для ЦСКА?

– Критерий оценивания, что такое молодежь, может быть разным. Это Соловьев 2005 года рождения, которому 19 лет, или это , которому 24 года?

Илья Петрович будет и должен работать с теми хоккеистами, которых подбирает ему спортивный менеджмент. В частности, этой работой занимаются Денисов, я и скаутская служба.

Тренер будет работать с теми, кто у него есть. Поэтому предвзятого отношения в вопросе того, будет ли он работать с молодежью или нет, не должно быть.

Та молодежь, которая должна подойти в состав, должна быть ультраталантливой, мощной физически и мощной с точки зрения психологии. Илья Петрович полтора месяца как в команде. Он осмотрится, подумает, как с этим работать.

Также никто не отменял в рамках Регламента лимитчиков – это 2004 и 2005 годы. У нас есть отличный вратарь 2007 года, есть ребята хорошие 2006 года. Фамилии сейчас не хочу называть, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.