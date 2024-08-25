ЦСКА сделал презентацию нового состава. Вышло так себе

Мы на это посмотрели.

Хоккейный ЦСКА не отличается открытостью: при Игоре Есмантовиче армейцы ни разу не проводили презентации команды перед началом сезона и вообще обрели сомнительную славу клуба, слабо работающего с болельщиками. В этот раз попробовали – получилось с переменным успехом (мягко говоря).

Летом 2024-го ЦСКА поменялся так сильно, что подобное мероприятие от клуба точно напрашивалось. Из команды ушли бывшие лидеры: Плотников, Григоренко, даже Федотов. На их места вернули кучу людей из НХЛ и АХЛ, а потом объявили все подписания за пару часов. Все это ЦСКА сотворил после провального плей-офф с вылетом в первом раунде от «Локомотива» (1-4).

И вот наступила презентация – вроде бы самое время заявить перед всеми новый ЦСКА. Что из этого вышло?

Начало: мало активностей и отсутствующая атмосфера

К старту (16:00 по Москве) все выглядело так, будто объявить о презентации забыли. И не только болельщикам, но и организаторам. Вот как смотрелась площадь за пять минут до официального начала.

Без людей на сцене играла фоновая музыка, а заняться было толком нечем. Из развлечений – аэрохоккей на столе со сломанными ножками. Даже под ребенком, который играл с мало заинтересованной мамой, стол заметно шатался, хотя пацан даже не особо опирался. Еще была странная игра, где нужно провести клюшкой шайбу сквозь отверстия через зону соперника. Рядом лежали кресла-ленивки – и, пожалуй, лучше было бы воспользоваться ими.

С другой стороны площади стоял стенд Olimpbet, нового партнера ЦСКА. Там проходили акции по привлечению новых болельщиков. Призы самые разные по ценности: от коллекционных карточек с Владиславом Третьяком и Борисом Михайловым до чехлов на айфон. Также устраивали главную лотерею, но ее результаты обещали объявить аж в 19:15. Презентация, на всякий случай, началась в 16:00.

Чем занять людей на три с лишним часа?

Рядом расположили фотозону – весьма бесхитростную: надеваешь свитер, берешь клюшку, и готово. Но фоном служил стенд с гербом ЦСКА и спонсором «Роснефтью». Даже активно зазывающие к стенду девушки не привлекли к фотозоне большого внимания: толпа за призами к букмекерам была примерно в пять раз больше.

Главное, чего не хватало – еды и воды .

Конечно, ЦСКА только учится думать о болельщиках, но в солнечный день зрителям же явно захочется как минимум пить, а детям – наверняка и есть. Все, что можно было закинуть в желудок – вода из кулера. Сам кулер стоял в закутке входного комплекса настолько незаметно, что о его существовании я узнал уже при выходе. Поесть же было совсем нечего, хотя периодически ветер и проносил по толпе запах попкорна.

Обратите внимание: о действе пока не было ни слова. Неспроста: за первые полчаса ничего, по сути, и не случилось. Ведущие появились на сцене около 16:20. Вышли они лишь для того, чтобы пригласить на сцену девушек из группы поддержки ЦСКА. Чирлидерши, собственно, и стали одним из немногих положительных моментов всего события.

Середина: базовые мероприятия, странные ведущие, красивый ролик об игроках

К 16:30 наконец произошло хоть что-то. Ведущие провели несложный квиз, где за правильные ответы вручали шайбу. Удивило, что при выборе отвечающего приоритет отдавали тем, кто приз уже заработал. После квиза на экране запустили ролик про пришедших и ушедших в межсезонье игроков. Вышло креативно: в стиле тиндера, где новичков свайпали вправо, а ушедших – влево.

Неплохо обыграли истории хоккеистов. Например, подпись у Плотникова: «Очень скучаю по бывшей» (намек на возвращение в СКА). А вот у Слепышева – «Очень хочу уйти. Отпустите?» . В конце это видео оказалось на экране телефона в руках Есмантовича, который посмотрел в камеру и подмигнул – неуклюже и неуверенно, но вполне по-доброму и мило.

После ролика выплыл первый серьезный пробел ведущих: они фактически не подготовились. Паузу после видео занимали так: «Ну пошумите, я не знаю». Это было первым, но не последним таким случаем за вечер.

Затем вышли барабанщики. Квинтет выступил здорово, но колонки выкрутили настолько сильно, что от музыки внутренние органы танцевали чечетку.

Казалось, теперь-то начнется интересное. Вот только после барабанщиков запустили короткий ролик об истории ЦСКА, а затем вновь вернулись чирлидерши.

Программе явно не хватало насыщенности и пунктуальности .

Презентацию команды обещали в 17:00, но она не началась даже в 17:20. На сцене не происходило ничего интересного, поэтому я вновь посмотрел по сторонам. В поднятом над землей шатре справа от сцены сменились лица: прежде там были немолодые мужчины представительного вида, а теперь – по-летнему одетые девушки с большими стаканами воды. Одна из них даже курила – хотя еще в начале вечера ведущие со сцены объявили, что курить можно только за пределами площади.

Конец: команда наконец-то вышла на сцену, Есмантович – самый душевный персонаж

Непосредственно презентацию команды начали почти в 17:30. Первым на сцену вышел Игорь Есмантович: нехотя приобнял маскота в костюме коня и вообще выглядел так, будто ему неуютно. После штаба и игроков представили и тех, о чьей работе обычно забывают – врачей, массажистов, специалистов по видеообзорам, техников по форме и прочих. Красивый жест – обычно их имена даже на Кубке появляются через раз.

Первым слово получил, конечно, Есмантович. Он будто бы совсем не привык к выступлению на сцене: волновался, голос дрожал. Зато выступил явно от души: поблагодарил болельщиков и сказал, что с такой поддержкой команда обязана стать чемпионом. Об обновленном составе Есмантович высказался так: «Собрали такую балду!» (нет, не «банду» – именно «балду»). А еще немножко напомнил Романа Ротенберга, когда озвучил суть команды: «ЦСКА – это философия».

Борис Михайлов говорил гораздо меньше, но забавнее. Его обращение к новому главному тренеру Илье Воробьеву вызвало массовый смех: «Рыба гниет с головы, Илья Петрович – как будете вести, так и будут играть!» Остальные ораторы отделались дежурными словами. Павел Буре как будто и вовсе дал классическое интервью в Америке – предельно простое, политкорректное и не вызывающее никаких эмоций.

После этого на экран вновь вывели ролик в стиле тиндера – смотреть его второй раз за час было как-то странно. Но после этой странности последовали ошибки. Презентацию новичков провели уже после всех обращений. Сначала Михайлов забыл повернуть свитер Никиты Охотюка фамилией к аудитории. Затем Денис Гурьянов получил джерси, когда на экране показали Руслана Исхакова, а Никита Рожков – на фоне Егора Афанасьева.

Новички при этом не надевали свитеры сразу же, как это происходит обычно. Они возвращались в строй, держа джерси в руках, и лишь затем, как будто по намеку, все разом их надели, сняв перед этим пиджаки. Выглядело странно, но в этот момент, по крайней мере, не висела тишина – ведущим в этот раз нашлось что сказать.

Итоги: все прошло сумбурно, но спасибо за попытку – продолжайте

Презентация новичков стала последним мероприятием вечера. После нее разошлись и действующие лица, и болельщики. Например, Михайлов, в сопровождении высоченного молодого человека быстро покинул площадь, пройдя сквозь зрителей. Осталась от силы треть от количества людей на пике – а было что-то в районе 800-1000 человек.

Для нежаркого вечера субботы зрителей пришло мало. Особенно с учетом такого факта: пять лет назад презентация «Динамо» собрала практически полную «ВТБ Арену». Правда, тогда у «Динамо» был чит-код в виде Кубка Стэнли, который привез Иван Барбашев после победы с «Сент-Луисом». Планировалось и участие Александра Овечкина, но он в итоге отметился видеообращением.

У ЦСКА таких козырей не нашлось.

Презентация оставила смешанные ощущения. С одной стороны, здорово, что ЦСКА вообще начал хотя бы какое-то заметное взаимодействие с болельщиками. Через такие попытки качество обязательно придет, а пока мероприятие вышло слабее среднего матчдэя клубов РПЛ. С другой: ведущим не хватило профессионализма и готовности к презентации, технарям – внимательности (две ошибки с новичками – перебор), площадке – активностей и еды.

Лучшим на презентации оказалось то, что к ЦСКА отношения не имело. Вот этот молодой человек зажигал еще до начала мероприятия. Я периодически оборачивался на него – и каждый раз видел его танцующим:

ЦСКА в любом случае можно поблагодарить за детали. Клуб привлек на мероприятие даже людей, которые не интересуются хоккеем. А опыт проведения подобных презентаций со временем накопится. Главное – продолжать.

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Фото: ПХК ЦСКА