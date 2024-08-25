Есмантович о цели «Звезды» выиграть чемпионат России: «Для этого мы усилили состав. Другой задачи нет»

Игорь Есмантович заявил, что «Звезде» поставили задачу выиграть чемпионат России.

После расторжения договора между КХЛ и ФХР федерация делегировала права на проведение чемпионата России ВХЛ. Таким образом, обладатель Кубка Петрова в сезоне-2024/25 станет чемпионом России.

Есмантович ответил на вопрос о чемпионских амбициях « ».

«Абсолютно, только такая задача стоит перед «Звездой», другой нет. Для этого мы усилили состав.

Что касается обмена игроками между ЦСКА и «Звездой» при такой задаче, то для этого существует спортивный менеджмент клуба, который будет смотреть все.

Есть вертикаль в лице основной команды , « », команды высшей лиги. Для этого мы и поставлены, чтобы принимать правильные решения», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.