Есмантович о цели «Звезды» выиграть чемпионат России: «Для этого мы усилили состав. Другой задачи нет»

Теги ЦСКА КХЛ Красная Армия ВХЛ Кубок Петрова Игорь Есмантович Звезда Москва ТАСС Хоккей

Игорь Есмантович заявил, что «Звезде» поставили задачу выиграть чемпионат России.

После расторжения договора между КХЛ и ФХР федерация делегировала права на проведение чемпионата России ВХЛ. Таким образом, обладатель Кубка Петрова в сезоне-2024/25 станет чемпионом России. 

Есмантович ответил на вопрос о чемпионских амбициях «Звезды».

«Абсолютно, только такая задача стоит перед «Звездой», другой нет. Для этого мы усилили состав.

Что касается обмена игроками между ЦСКА и «Звездой» при такой задаче, то для этого существует спортивный менеджмент клуба, который будет смотреть все.

Есть вертикаль в лице основной команды КХЛ, «Красной Армии», команды высшей лиги. Для этого мы и поставлены, чтобы принимать правильные решения», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

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