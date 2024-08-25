Игорь Есмантович: «На бумаге ЦСКА стал сильнее и моложе. Есть понимание, что мы развиваемся в нужном русле»

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Игорь Есмантович Хоккей

Игорь Есмантович высказался об усилении состава ЦСКА в межсезонье.

«Есть очень хорошее выражение «Чемпионская команда на бумаге». Так думает каждый менеджер, причем не только в ЦСКА.

Нет критерия, который бы отражал успешность усиления команды, потому что выигрывает команда не на бумаге. Выигрывает команда на льду, невзирая на тяжелые стечения спортивной судьбы.

У нас есть понимание, что мы развиваемся в нужном русле. Однако окончательно мы поймем всю свою силу лишь тогда, когда каждый хоккеист осознает, что он находится в ЦСКА, и выдаст свою лучшую игру. На бумаге, безусловно, ЦСКА стал сильнее. И моложе», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

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2 комментария
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