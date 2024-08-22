Ротенберг о Кузнецове в СКА: «У детишек будет стимул не смотреть ночью американский хоккей. Спите! Смотрите на Евгения! Он играет лучше, 100%»

Теги СКА болельщики НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Роман Ротенберг детский хоккей Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг высказался о возвращении Евгения Кузнецова в КХЛ.

Сегодня СКА провел презентацию Кузнецова в Ледовом дворце. Нападающий перешел в клуб из Санкт-Петербурга 31 июля, подписав контракт на 4 года. Ранее он выступал в НХЛ.

«Сегодняшнее мероприятие – связь поколений. Многие ребята приезжают на день-два и улетают обратно в Северную Америку. Здорово, что они прилетают, но Евгений остался здесь, в России. Он будет передавать опыт каждый день.

Уверены, что наши болельщики, детишки, академии, смотря на Евгения Кузнецова, будут развиваться лучше. У них будет стимул не смотреть ночью североамериканский хоккей. Зачем это делать? Спите ночью! Смотрите на Евгения Кузнецова! Он играет здесь, лучше, чем там все эти ребята, 100%.

Мы докажем это делом. Меньше слов, больше дела», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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69 комментариев
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Ловите наркомана!
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Ты, то есть, посмотрел 800 матчей, а другим не надо? Вот же мерзкий человечек.
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И при этом возводит регалии НХЛ под своды.Что в голове у этого человека!?
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Ответ Святослав Федорович
Роман Борисович, Вам закусывать надо🙄
"Закусывать - для слабаков!" (с) Медведев Д.А.
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Роман Борисович, Вам закусывать надо🙄
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Ответ verdi
Ловите наркомана!
похоже, что их больше одного)
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Рома, не занимайся самовнушением, Кузя мёртвый и лучше уже не будет, он приехал сюда на отдых, срубить лёгких денег, думаю через год ты не будешь знать как бы от него избавиться
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«Меньше слов, больше дела», – сказал чел, который трындит больше всех.
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Новый соляной приход!
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Открыто новое выражение: «связь поколений»
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Ответ Lospinmaps
И при этом возводит регалии НХЛ под своды.Что в голове у этого человека!?
Ничего. Не удивлюсь, если он программу 5-го класса не знает, папа вполне мог помимо российского хоккея и аттестат купить Ромашке
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Роман всю презентацию был рядом с Кузнецовым: и на сцене, и на льду, и во время интервью с журналистами. Представьте, что Анчелотти вышел пинать мяч с Мбаппе во время презентации.
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Расскажите кто-нибудь Роме, что "американский" хоккей смотрят — точно — не из-за Кузнецова.
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Американских детишек оградили от такого " кумира" , а для Российских пример для подражания , они уж историю его изучат точно , ее не спрятать
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Дети, не слушайте этого проходимца.
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Какой же он 🤡
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Так и знал, колумбийские баскетболисты приехали не с пустыми руками
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Играет лучше, поэтому уехал в более сильную лигу, в КХЛ
Ромочка просто угарает над крестьянами, вы бы так же делали, будь миллиардерами как он
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Его списали как профнепригодного из НХЛ, как он может быть лучше))
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Потом снова не спать, потому что в следующем сезоне Евгений будет в Хабаровском Амуре
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Ответ Лопарик
Играет лучше, поэтому уехал в более сильную лигу, в КХЛ Ромочка просто угарает над крестьянами, вы бы так же делали, будь миллиардерами как он
Его предки были ниже крестьян.
+4
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Говорить можно всё что угодно, но лучше обратиться к фактам и вспомнить финалы Кубка Гагарина и Кубок Стенли. Где было интересно ? Мне, там где ночью не спать.
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Пора звать санитаров)
+3
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Ответ Лопарик
Играет лучше, поэтому уехал в более сильную лигу, в КХЛ Ромочка просто угарает над крестьянами, вы бы так же делали, будь миллиардерами как он
Отсутствие воспитания, первый признак отсутствия интеллекта. Даже если брать чисто элиту Англии, почитайте социальную антропологию по этой теме. Там реально забавно, как ведут себя условно старая элита и всякие нувориши типа Романа. Если кратко то элита итак знает что она элита им не надо выпендриваться, вежливо общение, обычое поведение, их не отличить на улице от среднего класса. И в противовес всякие пафосные "Романы", пытающиеся самоутвердиться.
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в траве сидел кузнечик совсем как огуречик.так детям надо рассказывать.
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Да пошёл ты
+3
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С какой больницы перекличка?
+2
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Ответ Maxim Shumov
Ничего. Не удивлюсь, если он программу 5-го класса не знает, папа вполне мог помимо российского хоккея и аттестат купить Ромашке
Не за горами главный подарок- Кубок Гагарина)
+1
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+1
Кузя, теперь ты понял к какому «мэтру» ты попал? Ты еще на площадке не был, а уже лучший по итогам сезона))) Йозе херни не скажет))) емааа цирк 🤡
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И Роману наконец-то самому не надо заводить будильник чтобы посмотреть матчи НХЛ. Хотя зная пристрастия Евгения они могут с Романом вообще не ложиться и с кайфом ночи напролёт смотреть заокеанский хоккей.
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