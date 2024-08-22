Ротенберг о Кузнецове в СКА: «У детишек будет стимул не смотреть ночью американский хоккей. Спите! Смотрите на Евгения! Он играет лучше, 100%»

Роман Ротенберг высказался о возвращении Евгения Кузнецова в КХЛ.

Сегодня СКА провел презентацию Кузнецова в Ледовом дворце. Нападающий перешел в клуб из Санкт-Петербурга 31 июля, подписав контракт на 4 года. Ранее он выступал в .

«Сегодняшнее мероприятие – связь поколений. Многие ребята приезжают на день-два и улетают обратно в Северную Америку. Здорово, что они прилетают, но Евгений остался здесь, в России. Он будет передавать опыт каждый день.

Уверены, что наши болельщики, детишки, академии, смотря на Евгения Кузнецова, будут развиваться лучше. У них будет стимул не смотреть ночью североамериканский хоккей. Зачем это делать? Спите ночью! Смотрите на ! Он играет здесь, лучше, чем там все эти ребята, 100%.

Мы докажем это делом. Меньше слов, больше дела», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.