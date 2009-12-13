Роман Ротенберг: «Подколзин – лучший игрок мира в своем возрасте. Его можно сравнить с Макдэвидом»

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг дал характеристику 17-летнему форварду системы СКА Василию Подколзину.

«На мой взгляд, - лучший игрок мира в своем возрасте. Он, конечно, не должен надевать корону.

Однако с его помощью команда побеждает. Последний пример – успех нашей юниорской сборной на Кубке вызова в матче с Канадой.

У Подколзина есть универсальные качества: играет на всех участках площадки, блокирует броски, отрабатывает в обороне. Его в этом можно сравнить с .

В современном хоккее игрок должен уметь все. Сейчас уже невозможно представить, что кто-то умеет делать улитку только в одну сторону», – заявил Ротенберг.