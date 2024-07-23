Овечкин про пост министра спорта РФ: «Надо подучиться. Тяжело опять семью не видеть, постоянно быть в разъездах»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Федор Емельяненко Политика Михаил Дегтярев Хоккей

Александр Овечкин оценил шансы стать министром спорта России.

Действующим главой Минспорта является Михаил Дегтярев.

– Александр Овечкин может стать министром спорта в России?

– На данный момент нет.

– А такая перспектива возможна?

– Надо подучиться, чтобы быть министром спорта.

– А тебе будет интересно? Федора Емельяненко пытались устроить туда, и он формально до сих пор числится, но ему захотелось заниматься тем, чем он всю жизнь занимался, а не сидеть в офисе.

– Ну, правильно, надо делиться своим опытом, с детьми, рассказывать, показывать… На данный момент я не могу ответить, готов ли я и хочу ли я быть министром спорта.

Тяжело, опять семью не будешь видеть, постоянно будешь в разъездах, не знаю. Посмотрим, поживем – увидим, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин о США и России: «Там люди живут по правилам. Я кайфую в РФ, здесь другой мир. Там мне тоже хорошо, но до сих пор иногда не понимаю шутки»

Овечкин о покушении на Трампа: «Тупость. Не понимаю, как можно убить человека. У меня все друзья – республиканцы, ни одного демократа не знаю»

У Овечкина нет 100 млн долларов: «Меньше, там же налоги. Было бы 100 – я бы где-нибудь отдыхал и пил пиво, а не воду»

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43 комментария
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Жить в России господин Овечкин, конечно, не планирует! Путина любить лучше из демократического США
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Ответ Maxron9
Жить в России господин Овечкин, конечно, не планирует! Путина любить лучше из демократического США
Справедливости ради: он сказал (новость была сегодня на сайте), что вернется в Россию после завершения карьеры.
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Третьяк и Фетисов подучат.
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очередной спортсмен — министр или депутат, достал этот бред
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Любой адекватный соображающий спортивный функционер первым делом ликвидирует такой пост и сделает из министерства максимум департамент, оставив среди функций распределение бабла на проекты в массовом и детском спорте. А то и полностью упразднит его.

Те, кто думает о таких постах, можно автоматически причислять к любителям совершать определенные действия в отношении бюджета и к любителям тщеславия.
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Ответ Maxron9
Жить в России господин Овечкин, конечно, не планирует! Путина любить лучше из демократического США
Посмотри все его интервью перед тем как писать всякую чушь
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Ответ StHappyOne
очередной спортсмен — министр или депутат, достал этот бред
Овечкин в первую очередь , попробую помягче сказать , крайне неумный человек !
Ему корреспондент :
- Будешь в офисе сидеть !
А он гнет свою линию :
- Тяжело быть постоянно в разъездах ))
Министр - хоккеистР )))
+5
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Ответ Westmoreland
Как в анекдоте про Чапаева, Смогу, Петька, только подучиться малость надо...
🙂Только это не из анекдота, это прямая цитата из фильма.
https://www.youtube.com/watch?v=p0VgTK6kF5U
+2
0
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Ответ Игорь Новиков
Справедливости ради: он сказал (новость была сегодня на сайте), что вернется в Россию после завершения карьеры.
Верим?
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Ответ Игорь Новиков
Справедливости ради: он сказал (новость была сегодня на сайте), что вернется в Россию после завершения карьеры.
Ага, сразу после того, как съездит на Олимпиаду в Корею
+3
-2
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Ответ OldRedWhite
Овечкин в первую очередь , попробую помягче сказать , крайне неумный человек ! Ему корреспондент : - Будешь в офисе сидеть ! А он гнет свою линию : - Тяжело быть постоянно в разъездах )) Министр - хоккеистР )))
Семья-то в США. Постоянно летать придется к ней.
+2
-1
+1
Ответ OldRedWhite
Овечкин в первую очередь , попробую помягче сказать , крайне неумный человек ! Ему корреспондент : - Будешь в офисе сидеть ! А он гнет свою линию : - Тяжело быть постоянно в разъездах )) Министр - хоккеистР )))
Ну правильно. Он и на льду годами в своём офисе сидит, а тут ещё и по окончании карьеры в офисе?! Любому надоест)=(
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Как в анекдоте про Чапаева, Смогу, Петька, только подучиться малость надо...
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Ответ Maxron9
Жить в России господин Овечкин, конечно, не планирует! Путина любить лучше из демократического США
Он же сказал в интервью что будет жить в РФ после завершения карьеры, более того и во время карьеры недвижку покупает именно в России, дети учаться в Русской школе, а не американской, так что не гони порожняк
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Ответ SlanselaP
Даже без друга системы. У него куча денег. А Россия шикарная страна для жизни если у тебя есть куча денег. Налогов для богатых так фигня с маслом и живи на зашибись.
Все же и богатых, сели они думают не в строку с властью, прижимают. Так что должны быть определенные условия. У Овечкина тут все нормально.
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Ответ Maxron9
Жить в России господин Овечкин, конечно, не планирует! Путина любить лучше из демократического США
Лучше из России. В России эта любовь все двери откроет, вон уже в министры кто-то предложил. В сша от нее только проблеммы. А демократия Сане на фиг не сдалась.
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Ответ Игорь Новиков
Ну нет. А чего ему не ехать в Россию? У него куча денег, он друг системы. дадут высокий пост.
Даже без друга системы. У него куча денег. А Россия шикарная страна для жизни если у тебя есть куча денег. Налогов для богатых так фигня с маслом и живи на зашибись.
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Ответ Karel
Семья-то в США. Постоянно летать придется к ней.
Уел )))
Символ открытости такой будет у нас в качестве министра с семьей гражданами США !
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Ответ chiello_3
Это будет вершиной маразма. Овечкин - Министр спорта РФ.
А сейчас не вершина маразма?)
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эко рвутся
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Дегтярев же не учился ни чему(кроме как веники в сауне запаривать) и стал министром
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Саша, хоть ты в депутаты не лезь. В Динамо наверняка должность готовы предложить.
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А что там учиться? Глаыное языком в правильное направление работать
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А что там учиться? Глаыное языком в правильное направление работать
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Это будет вершиной маразма. Овечкин - Министр спорта РФ.
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Интересно чему он хочет подучиться?
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Эх, Шура, все тебе надо растолковывать. Шура, зачем тебе учиться на министра? Никогда ты даже в школе не учился, нечего и начинать. Малограмотный Дегтярев тянет же министерскую лямку и не жужжит. Сходишь, как он, с кем надо в баню, окажешь те же услуги, тебя и назначат.
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Чего там учиться? Бери пример с Джеффа Монсона. Тот без знания русского языка стал депутатом)))
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Ответ - нет, но журналисту надо было три раза вопрос повторить, чтобы понять)
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Не понял фразу про не видеть семью. Она не в России будет?
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