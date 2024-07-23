Овечкин про пост министра спорта РФ: «Надо подучиться. Тяжело опять семью не видеть, постоянно быть в разъездах»
Александр Овечкин оценил шансы стать министром спорта России.
Действующим главой Минспорта является Михаил Дегтярев.
– Александр Овечкин может стать министром спорта в России?
– На данный момент нет.
– А такая перспектива возможна?
– Надо подучиться, чтобы быть министром спорта.
– А тебе будет интересно? Федора Емельяненко пытались устроить туда, и он формально до сих пор числится, но ему захотелось заниматься тем, чем он всю жизнь занимался, а не сидеть в офисе.
– Ну, правильно, надо делиться своим опытом, с детьми, рассказывать, показывать… На данный момент я не могу ответить, готов ли я и хочу ли я быть министром спорта.
Тяжело, опять семью не будешь видеть, постоянно будешь в разъездах, не знаю. Посмотрим, поживем – увидим, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин о США и России: «Там люди живут по правилам. Я кайфую в РФ, здесь другой мир. Там мне тоже хорошо, но до сих пор иногда не понимаю шутки»
Овечкин о покушении на Трампа: «Тупость. Не понимаю, как можно убить человека. У меня все друзья – республиканцы, ни одного демократа не знаю»
У Овечкина нет 100 млн долларов: «Меньше, там же налоги. Было бы 100 – я бы где-нибудь отдыхал и пил пиво, а не воду»
Те, кто думает о таких постах, можно автоматически причислять к любителям совершать определенные действия в отношении бюджета и к любителям тщеславия.
Ему корреспондент :
- Будешь в офисе сидеть !
А он гнет свою линию :
- Тяжело быть постоянно в разъездах ))
Министр - хоккеистР )))
https://www.youtube.com/watch?v=p0VgTK6kF5U
Символ открытости такой будет у нас в качестве министра с семьей гражданами США !