СКА даст Кузнецову зарплату 92 млн рублей в год – в честь игрового номера («Матч ТВ»)
Евгений Кузнецов будет зарабатывать 92 млн рублей в год в СКА.
Ожидается, что 32-летний нападающий продолжит карьеру в петербургском клубе и вернется в КХЛ спустя 11 сезонов в НХЛ.
«СКА сделает очень красивый ход, который иногда практикуют в НХЛ – например, Сидни Кросби подписывал контракт со средней зарплатой 8,7 миллиона долларов в год в честь того, что он играет под номером 87.
Евгений Кузнецов получит в Питере четырехлетний контракт, средняя зарплата по которому составит 92 миллиона рублей», – рассказал источник «Матч ТВ».
Ранее появилась информация о том, что СКА хочет представить Кузнецова в качестве игрока команды, взяв за образец презентацию футболиста Килиана Мбаппе в «Реале».
Сергей Сапего и Василий Глотов тоже попросили зарплату в честь игровых номеров (9 и 7)
- мне 99 лет а пенсия маленькая
райсобес:
- бабуленька вот 100 исполнится сотку к юбилею накинем , а сейчас где мы ее тебе найдем, держись
92 - официально...
А неофициальная доплата - ещё несколько раз по столько же ...