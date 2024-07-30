СКА даст Кузнецову зарплату 92 млн рублей в год – в честь игрового номера («Матч ТВ»)

Евгений Кузнецов будет зарабатывать 92 млн рублей в год в СКА.

Ожидается, что 32-летний нападающий продолжит карьеру в петербургском клубе и вернется в спустя 11 сезонов в .

« сделает очень красивый ход, который иногда практикуют в НХЛ – например, Сидни Кросби подписывал контракт со средней зарплатой 8,7 миллиона долларов в год в честь того, что он играет под номером 87.

получит в Питере четырехлетний контракт, средняя зарплата по которому составит 92 миллиона рублей», – рассказал источник «Матч ТВ».

Ранее появилась информация о том, что СКА хочет представить Кузнецова в качестве игрока команды, взяв за образец презентацию футболиста Килиана Мбаппе в «Реале».