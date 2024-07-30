СКА даст Кузнецову зарплату 92 млн рублей в год – в честь игрового номера («Матч ТВ»)

Теги СКА Каролина Вашингтон НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Матч ТВ деньги Хоккей

Евгений Кузнецов будет зарабатывать 92 млн рублей в год в СКА.

Ожидается, что 32-летний нападающий продолжит карьеру в петербургском клубе и вернется в КХЛ спустя 11 сезонов в НХЛ.

«СКА сделает очень красивый ход, который иногда практикуют в НХЛ – например, Сидни Кросби подписывал контракт со средней зарплатой 8,7 миллиона долларов в год в честь того, что он играет под номером 87.

Евгений Кузнецов получит в Питере четырехлетний контракт, средняя зарплата по которому составит 92 миллиона рублей», – рассказал источник «Матч ТВ».

Ранее появилась информация о том, что СКА хочет представить Кузнецова в качестве игрока команды, взяв за образец презентацию футболиста Килиана Мбаппе в «Реале».

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97 комментариев
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Уэйн Гретцки решил возобновить карьеру
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Следующая новость:
Сергей Сапего и Василий Глотов тоже попросили зарплату в честь игровых номеров (9 и 7)
+87
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+86
Как там парни, которые ужимались по зарплате, не предложили ещё номер сменить?
+62
-3
+59
Ответ Potapson
У Кросби 87 - получил 8.7млн., у Кузнецова 92 - получит 92млн. Получается Кузнецов в 10 раз ценнее Кросби.
Но есть нюанс, доллар в сто раз ценнее рубля
+57
-4
+53
В насмешку над потолком зарплат
+50
-2
+48
Ответ Bartez1986
Уэйн Гретцки решил возобновить карьеру
В СКА!
+45
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И плюс 300, для радости тракториста
+30
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+27
Надо было по позрасту
+28
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Ответ Under
Как там парни, которые ужимались по зарплате, не предложили ещё номер сменить?
Говорят, Грицюк номер 1 просит.
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Ответ Михаил Опякин
Надо было по позрасту
Лучше месяц рождения )
+25
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+23
Чем больше таких новостей, тем больше в стране будет радости после вылета Ска из КГ.
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Ответ Bartez1986
Уэйн Гретцки решил возобновить карьеру
а это время в одном из Российских райсобесов бабушка:
- мне 99 лет а пенсия маленькая
райсобес:
- бабуленька вот 100 исполнится сотку к юбилею накинем , а сейчас где мы ее тебе найдем, держись
+17
-2
+15
Так и год рождения у Кузи 1992. Может быть, стоило 1 млрд 992 млн зарплаты положить?
+14
-1
+13
У Кросби 87 - получил 8.7млн., у Кузнецова 92 - получит 92млн. Получается Кузнецов в 10 раз ценнее Кросби.
+18
-7
+11
Хорошо не по IQ выписывали контракт
+13
-2
+11
Ответ Болельщик МГ
Комментарий удален модератором
Напротив, сейчас эта команда с душком.
+9
0
+9
Насмешка(
92 - официально...
А неофициальная доплата - ещё несколько раз по столько же ...
+11
-3
+8
Господи, сколько пафоса дутого🙉
+8
-1
+7
Как бы ещё сильнее подчеркнуть декоративность официальной суммы в платежке подумали они и решили...
+7
0
+7
Ответ Вадим Абдуллин
В насмешку над потолком зарплат
Поэтому буду болеть за Торпедо Ларионова.
+6
0
+6
Пенсионеры с пенсией 12000 рублей очень рады за Кузнецова.
+6
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+6
Роман Ротенберг будет получать 800 миллионов в честь 800 просмотренных хоккейных матчей.
+5
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+5
Ответ Болельщик МГ
Комментарий удален модератором
Наоборот, команда с душком.)))
+5
0
+5
Кузнецов: беру номер 250
+5
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+4
Ополоумели что ли вкрай.Дело не в деньгах разумеется, это может и мало, миллион долларов, но сам факт....чем бы дитя не тешилось.
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0
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Теперь самыми популярными номерами игроков при переходе в СКА станут цифры >80.
+6
-2
+4
Офигеть у них конечно ситуация: для них один миллион это вообще не деньги. Ну давай 90, а у тебя номер 92... На ещё сверху 2 тогда))) Хотя реально получать он будет другие деньги, а это что бы в контракте просто прописать, для лиги...
+4
0
+4
Очень красивый ход- перевести 92 миллиона рублей в детский дом.
+4
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+4
Почему не в честь года рождения?
+3
0
+3
Бесславные ...ки...
+4
-1
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