Зарплата Евгения Свечникова в «Торпедо» составит 30 млн рублей за сезон. В «Ак Барсе» форвард получал 40 млн («СЭ»)

Теги Ак Барс Торпедо КХЛ Евгений Свечников Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Появилась информация о зарплате Евгения Свечникова в «Торпедо».

27-летний форвард заработает 30 млн рублей за сезон в нижегородском клубе, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, Свечников в ближайшее время расторгнет контракт с «Ак Барсом», после чего станет игроком «Торпедо».

В прошлом сезоне зарплата Свечникова в казанском клубе составляла 40 млн. В 31 матче регулярки КХЛ нападающий набрал 13 (8+5) очков. Также у него одна шайба в двух матчах Кубка Гагарина.

Зарплата Войнова в «Торпедо» составит 40 млн рублей за сезон. В «Ак Барсе» защитник получал 75 млн («СЭ»)

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Руслан Х
Статистика не на 40.🤷🏻‍♂️
Так он в боттоме бегал.Я думаю для Торпедо это хорошое подписание, корпус он ставит хорошо, шайбу удерживать может, скорость нормальная, бросок ест.Ему не хватает "класса" для ТОП клуба, или не хватает "киллер фичи", которую можно будет педалировать. Торпедо даст возможность и для того что бы поошибатся и что бы найти свою игру, и в целом если он будет играть ТОП-6 то очков за 40 наберет.
+9
0
+9
Свечников хотел же в СА уехать? Незахотел в АХЛ пылить чтоли?
+8
0
+8
Свечников с Алиэкспресса
+7
-2
+5
Ответ Сергей Галынский
Какие 40? Он же 75 пооучал в Казани Или 35 в конверте?
Вроде во второй год контракта у него 75 должно было быть. Фиг разберёшься тут
+4
0
+4
Статистика не на 40.🤷🏻‍♂️
+5
-3
+2
Не 40 же, 45, а с этого сезона должно было и вовсе 75 быть
+2
0
+2
за что такие суммы🤦
+1
0
+1
Ответ Serh08
Свечников хотел же в СА уехать? Незахотел в АХЛ пылить чтоли?
Вряд ли он кому то в АХЛ нужен с его нынешней игрой
+1
0
+1
Ответ Serh08
Свечников хотел же в СА уехать? Незахотел в АХЛ пылить чтоли?
Кому там это недоразумение нужно?
+1
0
+1
Ответ barsik94
Вроде во второй год контракта у него 75 должно было быть. Фиг разберёшься тут
Вот новость от 8 июля
https://www.sports.ru/hockey/1116214662-ak-bars-rasstanetsya-s-vojnovym-i-svechnikovym-chtoby-zayavit-petana-z.html
+1
0
+1
Какие 40? Он же 75 пооучал в Казани
Или 35 в конверте?
+2
-2
0
Как говорится: а в попугаях я гораздо длиннее. Когда стали писать зп в рублях
0
0
0
Какие 40? У него на сезон 2024/25 75 млн зарплата в АБ была бы.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий