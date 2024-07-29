Зарплата Евгения Свечникова в «Торпедо» составит 30 млн рублей за сезон. В «Ак Барсе» форвард получал 40 млн («СЭ»)

Появилась информация о зарплате Евгения Свечникова в «Торпедо».

27-летний форвард заработает 30 млн рублей за сезон в нижегородском клубе, сообщает « ».

По информации источника, в ближайшее время расторгнет контракт с « », после чего станет игроком «Торпедо».

В прошлом сезоне зарплата Свечникова в казанском клубе составляла 40 млн. В 31 матче регулярки нападающий набрал 13 (8+5) очков. Также у него одна шайба в двух матчах Кубка Гагарина.

Зарплата Войнова в «Торпедо» составит 40 млн рублей за сезон. В «Ак Барсе» защитник получал 75 млн («СЭ»)