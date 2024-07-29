Зарплата Евгения Свечникова в «Торпедо» составит 30 млн рублей за сезон. В «Ак Барсе» форвард получал 40 млн («СЭ»)
Появилась информация о зарплате Евгения Свечникова в «Торпедо».
27-летний форвард заработает 30 млн рублей за сезон в нижегородском клубе, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, Свечников в ближайшее время расторгнет контракт с «Ак Барсом», после чего станет игроком «Торпедо».
В прошлом сезоне зарплата Свечникова в казанском клубе составляла 40 млн. В 31 матче регулярки КХЛ нападающий набрал 13 (8+5) очков. Также у него одна шайба в двух матчах Кубка Гагарина.
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Или 35 в конверте?