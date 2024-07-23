Овечкин о покушении на Трампа: «Тупость. Не понимаю, как можно убить человека. У меня все друзья – республиканцы, ни одного демократа не знаю»

Теги происшествия Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Политика Дональд Трамп Хоккей

Александр Овечкин прокомментировал покушение на Дональда Трампа.

В ночь на 14 июля 78-летний кандидат в президенты США был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Стрелка убили, трое, включая Трампа, были ранены.

– С кем из президентов США ты пересекался?

– С Трампом.

– Как ты отреагировал на покушение на него?

– Тупость, я думаю. Не понимаю, как можно убить человека, даже если ты его ненавидишь. Слава богу, что Трамп остался жив.

– Ты пытался поговорить с Трампом, как-то его поддержать?

– Нет, а как?

– В администрацию написать, позвонить, передать что-то.

– Да нет, я же сейчас здесь. Пока дойдет...

– А ты голосовать можешь?

– Нет.

– А проголосовал бы за Трампа, если бы паспорт был?

– Ну, я не знаю. Мне трудно судить, за кого там голосовать или нет. Я же не американец.

– А ты политическую жизнь Америки понимаешь, как там все устроено?

– Я не сторонних этих политических дебатов, разговоров. Ну а смысл? Навязывать кому-то свое мнение – зачем? У меня все друзья – республиканцы.

– Это для бизнеса лучше?

– Скорее всего, да. У меня все друзья, с кем общаюсь, республиканцы. Я ни одного демократа не знаю, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин вернется в Россию после окончания карьеры: «Здесь все наши друзья и родственники. Скучаем, когда заканчивается сезон, хотим сразу лететь домой»

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50 комментариев
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...сказал человек, возглавляющий "путин тим". и ничего никому не жмёт.
(Трампа тоже нельзя убивать, естественно.)
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Все? Кхе-кхе
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Все друзья республиканцы: путин, Ротенберг, Ковальчук...
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Все кто за демократов играют в баскетбол
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Главный друг же демократ, не?
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+14
Россияне трамписты это самое веселое. Как ждать и надеятся на гринкард они демократы, как только переехали они конечно с лозунгом Америка для американцев. У меня все друзья американцы наши такие и противоречия не видят )
+15
-3
+12
Ну то, что республиканцы в массе своей, придерживаются традиционных ценностей, то ничего удивительного, что Алекс со многими сдружился. Другое дело, что когда они у власти, кардинально для нашей страны ничего не меняется. Не поменяется и в этот раз, при избрании Трампа. Мне почему-то так кажется..
+12
-3
+9
Сторонники диктатуры у тебя а не республиканцы
+8
-3
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Омерзительное притворство.
+7
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Ответ wshnmn
Комментарий удален модератором
То есть вы всерьез предлагаете спортивному сайту игнорировать интервью ОВЕЧКИНА?

Вот так совет.
+6
-2
+4
Ответ Непристойное предложение
Все друзья республиканцы: путин, Ротенберг, Ковальчук...
Ротенберг сенатор от Небраски.😅😅😅
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Ответ Bartez1986
Главный друг же демократ, не?
Да
+3
0
+3
Он точно в Вашингтоне живет?
+4
-1
+3
статья 105 УК РФ:
л) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
+3
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Республиканцы приверженцы исключительно американских традиционных ценностей, в том числе доступности оружия, внешнего милитаризма и т.д.
Иногда им прилетает и обратно в таком виде.
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Ответ Verhovn
Это многим очевидно. Вот скажи мне: зачем Маск переехал в Техас из Калифорнии? А я тебе отвечу. Потому что Калифорния демократический штат и там из детей могут сделать трансгендера не спрашивая родителей. А у Илона 11 детей. Это только только одна из причин негативно относиться к этим леволиберальным демократам.
"Потому что Калифорния демократический штат и там из детей могут сделать трансгендера не спрашивая родителей".

КАК ВЫ СЕБЕ ВООБЩЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ЭТОТ ПРОЦЕСС?
+2
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+2
Без Трампа и путина никакого бы кубка Стэнли у вонючего Вашингтона не было бы никогда

Купили кубок Овечкину из бюджета России
+6
-5
+1
Ответ Матрос Кот
Вообще непонятно почему некоторые читатели Спортса,считают,что демократы хуже,чем республиканцы.Если посмотреть историю и те и другие начинали кровопролитные войны. И у тех и у других на первом месте интересы США.
Оба два хуже. Все верно.
+1
0
+1
а как же друзья единороссы? Непорядок
+1
0
+1
А самый главный ДемокраД
+2
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Ответ Федя Букин
Все? Кхе-кхе
"Все!" - подтвердил Дмитрий Песков
+1
0
+1
Интересно, на какой ответ рассчитывал корреспондент, когда спрашивал "как ты отреагировал на покушение на него"?
+2
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Ответ danik 258808
Ну окружение в США у Овечкина адекватных людей получается
Среди республиканцев полно поехавших верунов
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-2
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Ответ Verhovn
Это многим очевидно. Вот скажи мне: зачем Маск переехал в Техас из Калифорнии? А я тебе отвечу. Потому что Калифорния демократический штат и там из детей могут сделать трансгендера не спрашивая родителей. А у Илона 11 детей. Это только только одна из причин негативно относиться к этим леволиберальным демократам.
А ещё в калифорнийских аэропортах и кафешках туалеты общие. Прикинь...
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Ответ Максим Черкашин
Ротенберг сенатор от Небраски.😅😅😅
Йозе Биден
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Если друг оказался вдруг...
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Ответ Nico Boi
а каким боком выборы в одной стране, должны влиять на жизнь в другой, естественно что в приоритете будут национальные проблемы, вне зависимости от власти, а не вопросы о том, что там в России происходит и как на это повлиять
Да никаким. Это лишь моё мнение. А влиять сша всегда хотели и сейчас пытаются.
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Ответ Wiley Fox
Без Трампа и путина никакого бы кубка Стэнли у вонючего Вашингтона не было бы никогда Купили кубок Овечкину из бюджета России
Лютый бред ,конечно... Выздоравливайте.
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Ответ Bartez1986
Главный друг же демократ, не?
Герхаод Шрёдер "Да, чистейшей воды демократ!"
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