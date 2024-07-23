Овечкин о покушении на Трампа: «Тупость. Не понимаю, как можно убить человека. У меня все друзья – республиканцы, ни одного демократа не знаю»
Александр Овечкин прокомментировал покушение на Дональда Трампа.
В ночь на 14 июля 78-летний кандидат в президенты США был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Стрелка убили, трое, включая Трампа, были ранены.
– С кем из президентов США ты пересекался?
– С Трампом.
– Как ты отреагировал на покушение на него?
– Тупость, я думаю. Не понимаю, как можно убить человека, даже если ты его ненавидишь. Слава богу, что Трамп остался жив.
– Ты пытался поговорить с Трампом, как-то его поддержать?
– Нет, а как?
– В администрацию написать, позвонить, передать что-то.
– Да нет, я же сейчас здесь. Пока дойдет...
– А ты голосовать можешь?
– Нет.
– А проголосовал бы за Трампа, если бы паспорт был?
– Ну, я не знаю. Мне трудно судить, за кого там голосовать или нет. Я же не американец.
– А ты политическую жизнь Америки понимаешь, как там все устроено?
– Я не сторонних этих политических дебатов, разговоров. Ну а смысл? Навязывать кому-то свое мнение – зачем? У меня все друзья – республиканцы.
– Это для бизнеса лучше?
– Скорее всего, да. У меня все друзья, с кем общаюсь, республиканцы. Я ни одного демократа не знаю, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин вернется в Россию после окончания карьеры: «Здесь все наши друзья и родственники. Скучаем, когда заканчивается сезон, хотим сразу лететь домой»
Овечкин о звонке от Путина на свадьбе: «Волнительный момент был. Подарили очень красивый сервиз»
(Трампа тоже нельзя убивать, естественно.)
Вот так совет.
л) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
Иногда им прилетает и обратно в таком виде.
КАК ВЫ СЕБЕ ВООБЩЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ЭТОТ ПРОЦЕСС?
Купили кубок Овечкину из бюджета России