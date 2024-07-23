Овечкин о покушении на Трампа: «Тупость. Не понимаю, как можно убить человека. У меня все друзья – республиканцы, ни одного демократа не знаю»

Александр Овечкин прокомментировал покушение на Дональда Трампа.

В ночь на 14 июля 78-летний кандидат в президенты США был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Стрелка убили, трое, включая Трампа, были ранены.

– С кем из президентов США ты пересекался?

– С Трампом.

– Как ты отреагировал на покушение на него?

– Тупость, я думаю. Не понимаю, как можно убить человека, даже если ты его ненавидишь. Слава богу, что Трамп остался жив.

– Ты пытался поговорить с Трампом, как-то его поддержать?

– Нет, а как?

– В администрацию написать, позвонить, передать что-то.

– Да нет, я же сейчас здесь. Пока дойдет...

– А ты голосовать можешь?

– Нет.

– А проголосовал бы за Трампа, если бы паспорт был?

– Ну, я не знаю. Мне трудно судить, за кого там голосовать или нет. Я же не американец.

– А ты политическую жизнь Америки понимаешь, как там все устроено?

– Я не сторонних этих политических дебатов, разговоров. Ну а смысл? Навязывать кому-то свое мнение – зачем? У меня все друзья – республиканцы.

– Это для бизнеса лучше?

– Скорее всего, да. У меня все друзья, с кем общаюсь, республиканцы. Я ни одного демократа не знаю, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин вернется в Россию после окончания карьеры: «Здесь все наши друзья и родственники. Скучаем, когда заканчивается сезон, хотим сразу лететь домой»

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