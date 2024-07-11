Овечкин о Роналду на Евро: «Провальный чемпионат, но он старался и не хотел закончить так. Для болельщика видеть, как играет Криштиану – дорогого стоит»

Теги Вашингтон Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Александр Овечкин болельщики НХЛ Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Это футбол, брат! Хоккей

Александр Овечкин поделился мнением об игре Криштиану Роналду на Евро-2024.

Сборная Португалии уступила Франции в четвертьфинале (0:0, 3:5 по пенальти), а 39-летний форвард не забил на турнире ни одного мяча за 5 матчей.

– Саша, а как ты вообще оценишь игру Роналду на Евро?

– Я думаю, он старался. Понятное дело, что это провальный чемпионат, но он старался, он не хотел так закончить чемпионат.

– Не был ли он обузой для сборной Португалии в такой форме?

– Я не могу так сравнить, у меня другой вид спорта. Конечно, я хочу, чтобы…

– А как болельщик?

– Но, первое, я не болельщик Португалии, и мне как бы по барабану, как сыграли. Но для болельщика, я думаю, видеть, как играет Роналду, это дорогого стоит, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин о Евро-2024: «Хороший футбол, но не зрелищный. Нравится, когда много голов, а тут 1:0, 1:1»

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29 комментариев
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Не вижу повода для хейта именно в адрес Роналду

Хойлунд, Лукаку, Митрович, Влахович, Мбаппе Хаверц и др играли лучше?
Нет
+22
-10
+12
Ответ Великий Алонсо
Роналду лучший игрок этого чемпионата, ему просто не повезло с донными партнёрами по команде.
Роналду лучший игрок в истории футбола, просто ему не повезло, что есть игроки лучше него
+15
-8
+7
это ветка будет максимально обгажена)))спортс,такой спортс)))
+6
0
+6
Ответ Дима
Не вижу повода для хейта именно в адрес Роналду Хойлунд, Лукаку, Митрович, Влахович, Мбаппе Хаверц и др играли лучше? Нет
Всегда знал, что Роналду надо сравнивать с худшими игроками турнира. А не со всякими Ямалями, или даже Кейнами.
+11
-6
+5
Есть хорошая пословица: "Каждому овощу свое время". Всё же просто: перезрел - уходи. Что тянуть? Пример - Кроос. Надо уходить на пике, чтобы помнили хорошее. Правда, Тони слегка смазал прощание, но это не существенно.
+7
-3
+4
Впринципе он прав,уберите Роналду и кто будет матчи сборной Португалии смотреть?
+3
0
+3
На самом деле что сделал ? Удары в никуда , но поле бледная тень . Понимаю что великий футболист , но надо дать дорогу молодым и не мешать тренеру . Лично моё мнение .
+6
-5
+1
Ответ Audi
Всегда знал, что Роналду надо сравнивать с худшими игроками турнира. А не со всякими Ямалями, или даже Кейнами.
да ты прав. его всегда нужно было сравнивать с худшими.
даже тогда когда он по 10 голов клал только в плей-офф ЛЧ
+4
-3
+1
Ответ Audi
А на этом Евро кроме перечисленных тобой, другие игроки не играли? Сам же выбрал худших😁
отдыхай братан. я тебе уже 2 раза что к чему
+2
-1
+1
Ответ Bambus
Впринципе он прав,уберите Роналду и кто будет матчи сборной Португалии смотреть?
Регина и Катарина точно не будут
+1
0
+1
"Ваши ожидания это ваши проблемы "- это на самом деле фразы успешных людей!

Самое главное 40 летний Роналду играл в старте на рекордную шестую Евро! Он своего добился ни смотря ни на что!
Это признак супер успешного человека!

Остальное нытьё диванных хейтеров это удел слабых и Рона абсолютно плевать ваши никчёмные мнении!

Буду очень рада если 41 летний Португалец7 сыграет и на ЧМ 26! Хочу чтоб бездарные хейтеры вновь пустили понос!
+1
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0
Ответ Kanye East_1116222356
Роналду уже впереди Гретцки, а ты ещё нет
Это вы перепутали, пешеведы говорили, что Месси сравнялся с Майклом Джорданом☝🏻🤣
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Не как играет но как забивает, играть то он не могёт
+1
-1
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Ответ серж
Есть хорошая пословица: "Каждому овощу свое время". Всё же просто: перезрел - уходи. Что тянуть? Пример - Кроос. Надо уходить на пике, чтобы помнили хорошее. Правда, Тони слегка смазал прощание, но это не существенно.
Статаааааа личнаяяяяя
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Ответ Audi
Ты еще про 1941 год вспомни. Тебя никто за язык не тянул, сам сраниваешь с худшими. При этом нагло врешь, что хейтят только Роналду. Того же Мбаппе хейтят тоже, в т.ч. сами французы. Приплел каких то Хавертцей , Влаховичей. Они в отличии от некоторых не являются неприкасаемыми, когда тренер сочтет нужным, он их заменит без проблем .
я его сравнил с ироками которые на этом Евро играли, так? Да.
А ты пишешь, что всегда Роналду с худшими сравнивать нужно. Ок
Но ""всегда" это же не только 2024, так?
Какие вопросы ком мне, лол?)
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Ответ Дима
Не вижу повода для хейта именно в адрес Роналду Хойлунд, Лукаку, Митрович, Влахович, Мбаппе Хаверц и др играли лучше? Нет
Если фанаты восхищаются тем что Роналду отдал голевой пас, а не попробовал забить сам, и за это банальное действие называют его величайшим, то и банальный провал на Евро тоже становится величайшим провалом. А как вы хотели? Это работает в две стороны
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0
0
Ответ Дима
Не вижу повода для хейта именно в адрес Роналду Хойлунд, Лукаку, Митрович, Влахович, Мбаппе Хаверц и др играли лучше? Нет
Нападающие Португалии, которые сидят на лавке из-за него... Им за что это вот всё? Чем они и перед кем провинились? Виноваты в том, что играют хуже 40-летнего футболиста в свои 20-30 лет?
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