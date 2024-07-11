Овечкин о Роналду на Евро: «Провальный чемпионат, но он старался и не хотел закончить так. Для болельщика видеть, как играет Криштиану – дорогого стоит»
Александр Овечкин поделился мнением об игре Криштиану Роналду на Евро-2024.
Сборная Португалии уступила Франции в четвертьфинале (0:0, 3:5 по пенальти), а 39-летний форвард не забил на турнире ни одного мяча за 5 матчей.
– Саша, а как ты вообще оценишь игру Роналду на Евро?
– Я думаю, он старался. Понятное дело, что это провальный чемпионат, но он старался, он не хотел так закончить чемпионат.
– Не был ли он обузой для сборной Португалии в такой форме?
– Я не могу так сравнить, у меня другой вид спорта. Конечно, я хочу, чтобы…
– А как болельщик?
– Но, первое, я не болельщик Португалии, и мне как бы по барабану, как сыграли. Но для болельщика, я думаю, видеть, как играет Роналду, это дорогого стоит, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин о Евро-2024: «Хороший футбол, но не зрелищный. Нравится, когда много голов, а тут 1:0, 1:1»
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Хойлунд, Лукаку, Митрович, Влахович, Мбаппе Хаверц и др играли лучше?
Нет
даже тогда когда он по 10 голов клал только в плей-офф ЛЧ
Самое главное 40 летний Роналду играл в старте на рекордную шестую Евро! Он своего добился ни смотря ни на что!
Это признак супер успешного человека!
Остальное нытьё диванных хейтеров это удел слабых и Рона абсолютно плевать ваши никчёмные мнении!
Буду очень рада если 41 летний Португалец7 сыграет и на ЧМ 26! Хочу чтоб бездарные хейтеры вновь пустили понос!
А ты пишешь, что всегда Роналду с худшими сравнивать нужно. Ок
Но ""всегда" это же не только 2024, так?
Какие вопросы ком мне, лол?)