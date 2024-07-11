Овечкин о Евро-2024: «Хороший футбол, но не зрелищный. Нравится, когда много голов, а тут 1:0, 1:1»

Александр Овечкин поделился мнением о Евро-2024.

В финале чемпионата Европы по футболу Испания сыграет с Англией. Матч состоится 14 июня в 22:00 по московскому времени.

– Смотришь Евро?

– Конечно, смотрю.

– Как тебе?

– Ну, хороший футбол, но не зрелищный. Мне нравится, когда много голов. А тут 1:0, 1:1, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

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