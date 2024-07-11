Овечкин о Евро-2024: «Хороший футбол, но не зрелищный. Нравится, когда много голов, а тут 1:0, 1:1»

Теги Вашингтон Сборная Англии по футболу премьер-лига Россия Сборная Испании по футболу Александр Овечкин НХЛ Евро-2024 Это футбол, брат! Хоккей

Александр Овечкин поделился мнением о Евро-2024.

В финале чемпионата Европы по футболу Испания сыграет с Англией. Матч состоится 14 июня в 22:00 по московскому времени.

– Смотришь Евро?

– Конечно, смотрю.

– Как тебе?

– Ну, хороший футбол, но не зрелищный. Мне нравится, когда много голов. А тут 1:0, 1:1, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин эмоционально отпраздновал гол Турции в ворота Нидерландов на Евро-2024

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сколько Ямалю осталось до рекорда Гретцки?
+25
-1
+24
Ответ Полуэктов Пётр
Наконец-то хоть кто-то разделили на 2 разные корзины "хороший футбол" и "зрелищный футбол". Англия показывает очень хороший сильный футбол на этом ЕВРО. Да, он не всегда с большим интересом смотрится, но его крайне тяжело превзойти и обыграть, что и делает его хорошим (в значении "сильный").
Хоть и стесняюсь, но все же спрошу. Хороший по какому критерию? На 95 минуте с трудом переиграть Словакию?
+24
-4
+20
Ответ Владислав Харламов
Сколько Ямалю осталось до рекорда Гретцки?
Самый молодой футболист, побивший рекорд хоккеиста
+13
-2
+11
Ответ Полуэктов Пётр
Наконец-то хоть кто-то разделили на 2 разные корзины "хороший футбол" и "зрелищный футбол". Англия показывает очень хороший сильный футбол на этом ЕВРО. Да, он не всегда с большим интересом смотрится, но его крайне тяжело превзойти и обыграть, что и делает его хорошим (в значении "сильный").
В каком матче англия показала хороший футбол? Не подскажешь? Это вот типичные любители идти против системы и на чёрное говорить белое.
+6
-1
+5
«Шаркс - Блю Джекетс и то зрелищней будут», добавил Александр
+7
-2
+5
Наконец-то хоть кто-то разделили на 2 разные корзины "хороший футбол" и "зрелищный футбол".
Англия показывает очень хороший сильный футбол на этом ЕВРО. Да, он не всегда с большим интересом смотрится, но его крайне тяжело превзойти и обыграть, что и делает его хорошим (в значении "сильный").
+17
-12
+5
При этом уже забито на 6 голов больше, чем на евро 2016, например
+6
-1
+5
В чем-то согласен. Но ведь и в хоккее часто встречаются счета 2:1,1:1,1:0. 7 матч финала КС 2024 2:1 закончился. Когда ставки высоки, команды играют на результат, а не на результативность.
+4
0
+4
Ответ Sedlacek
Комментарий удален пользователем
А может в 2016 году было столько же матчей?
+4
0
+4
Ответ Алексей Лещенко
При этом уже забито на 6 голов больше, чем на евро 2016, например
Потому что на этом Евро нет венгерского воротника в шароварах.
+4
0
+4
Ну это тебе не хоккей.. Саша
+4
-1
+3
Ответ Алексей Лещенко
При этом уже забито на 6 голов больше, чем на евро 2016, например
Так евро 16 ещё хуже, если там мёртвая португалия выиграла его, о чем говорить
+3
-1
+2
Смотри баскетбол...
+8
-7
+1
Ответ Полуэктов Пётр
Наконец-то хоть кто-то разделили на 2 разные корзины "хороший футбол" и "зрелищный футбол". Англия показывает очень хороший сильный футбол на этом ЕВРО. Да, он не всегда с большим интересом смотрится, но его крайне тяжело превзойти и обыграть, что и делает его хорошим (в значении "сильный").
Англия показала хороший футбол только с Нидерландами. Все остальные матчи это отскок и фарт
+2
-1
+1
Ответ Полуэктов Пётр
Наконец-то хоть кто-то разделили на 2 разные корзины "хороший футбол" и "зрелищный футбол". Англия показывает очень хороший сильный футбол на этом ЕВРО. Да, он не всегда с большим интересом смотрится, но его крайне тяжело превзойти и обыграть, что и делает его хорошим (в значении "сильный").
немцы просто тащат Ингольштадт по сетке, но вы уже возбудились
+1
0
+1
"24 февраля 2010 года канадцы уничтожили нашу сборную (7:3) в четвертьфинале..."(с)
+1
0
+1
Олимпиада-2014. 1/4 финала
Финляндия — Россия — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).
Что-то тоже...
+1
0
+1
Ну, Саня, чаще всего на один матч забитых голов меньше, чем заброшенных шайб.
+1
0
+1
Хорошо хоть не смайликами ответил
+2
-1
+1
Ответ Всеволод Бобров
Так евро 16 ещё хуже, если там мёртвая португалия выиграла его, о чем говорить
Согласен. Но я к тому, что на этом евро просто обычное, среднее количество голов. Не много и не мало
0
0
0
Ответ Melnikov1968
В чем-то согласен. Но ведь и в хоккее часто встречаются счета 2:1,1:1,1:0. 7 матч финала КС 2024 2:1 закончился. Когда ставки высоки, команды играют на результат, а не на результативность.
О! Истина!
Ещё б это местные здесь поняли, а не " Англия Саутгейта скукота, не футбол, домой её"
0
0
0
Ответ Алексей Лещенко
При этом уже забито на 6 голов больше, чем на евро 2016, например
Комментарий удален пользователем
Ответ Всеволод Бобров
В каком матче англия показала хороший футбол? Не подскажешь? Это вот типичные любители идти против системы и на чёрное говорить белое.
1 тамй против голландии за все евро😄
0
0
0
На самом деле счет здесь совсем не главное.
Милан и Ювентус в 2003 сыграли 0:0 , но то был великий матч.
Не надо путать напряженную тактическую борьбу с откровенной тошниловкой, которую мы наблюдаем весь этот Евро.
Ничего лучше матча Турция - Грузия мы за весь турнир так и не увидели.
0
0
0
Прям как у Вашингтона в этом сезоне)
0
0
0
А плей-офф до четырёх побед надо играть?
0
0
0
Овви великий хоккеист, но оценочные суждения - мягко говоря, не его сильное место.
+1
-1
0
Самый унылый турнир за последние годы, качественных матчей по пальцам одной руки, а смотрибильных сборных и того меньше...
+6
-6
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий