Овечкин о Евро-2024: «Хороший футбол, но не зрелищный. Нравится, когда много голов, а тут 1:0, 1:1»
Александр Овечкин поделился мнением о Евро-2024.
В финале чемпионата Европы по футболу Испания сыграет с Англией. Матч состоится 14 июня в 22:00 по московскому времени.
– Смотришь Евро?
– Конечно, смотрю.
– Как тебе?
– Ну, хороший футбол, но не зрелищный. Мне нравится, когда много голов. А тут 1:0, 1:1, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин эмоционально отпраздновал гол Турции в ворота Нидерландов на Евро-2024
Англия показывает очень хороший сильный футбол на этом ЕВРО. Да, он не всегда с большим интересом смотрится, но его крайне тяжело превзойти и обыграть, что и делает его хорошим (в значении "сильный").
Финляндия — Россия — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).
Что-то тоже...
Ещё б это местные здесь поняли, а не " Англия Саутгейта скукота, не футбол, домой её"
Милан и Ювентус в 2003 сыграли 0:0 , но то был великий матч.
Не надо путать напряженную тактическую борьбу с откровенной тошниловкой, которую мы наблюдаем весь этот Евро.
Ничего лучше матча Турция - Грузия мы за весь турнир так и не увидели.