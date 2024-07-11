Овечкин о России на Евро-2024: «Попылили бы там, сделали бы пару сюрпризиков, но, к сожалению...»

Александр Овечкин предположил, как сыграла бы Россия на Евро-2024.

Сборная отстранена от международных соревнований с 2022 года.

– Нет такого желания, чтобы сборная России вернулась? Мне кажется, мы бы не затерялись на этом Евро.

– Конечно, хочется. Мы бы не то что не затерялись, мы попылили бы там, сделали бы пару сюрпризиков, но, к сожалению…, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

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