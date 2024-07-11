Овечкин о России на Евро-2024: «Попылили бы там, сделали бы пару сюрпризиков, но, к сожалению...»

Теги Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Сборная России по футболу НХЛ Евро-2024 Это футбол, брат! Хоккей

Александр Овечкин предположил, как сыграла бы Россия на Евро-2024.

Сборная отстранена от международных соревнований с 2022 года.

– Нет такого желания, чтобы сборная России вернулась? Мне кажется, мы бы не затерялись на этом Евро.

– Конечно, хочется. Мы бы не то что не затерялись, мы попылили бы там, сделали бы пару сюрпризиков, но, к сожалению…, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

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15 комментариев
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Что к сожалению, Саня? )
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Ответ Федя-гол
А что в 21 мешало пошуметь?
Да пара сюрпризиков в виде защитников и нападающих помешала)))))
+17
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А что в 21 мешало пошуметь?
+13
-1
+12
Есть плюсы от неучастия наших команд в мировых чемпионатах: наши надежды и ожидания не разбиваются о суровую реальность. Можем продолжать верить что многое смогли бы.

P.S. А когда нас когда-нибудь все-таки допустят - будет крутая отмазка что практики не хватало.

Профит
+13
-2
+11
Так, а что случилось то, Алекс?
+8
-1
+7
Ответ Deadwood
Что к сожалению, Саня? )
То би континеед
+4
0
+4
Сюрпризики в виде инсайдов, как забухали и подрались на базе😏
+2
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"но, к сожалению..." а что случилось, Саня?
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"Поплыли бы" - более точно подходит для нас😀
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По Мерседесу попросить
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Пару сюрпризиков заключается в том, что еще лет 6 точно можно продолжать фантазировать как там наша Сборная бы всех «Ух!» на у потом бы конечно «Эх!».
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Хорошо про "попылили".
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Ответ Федя-гол
А что в 21 мешало пошуметь?
Там датчане были заряжены до максимума из-за ситуации с Эриксоном. Если бы не это, то может быть и доковыляли бы до 3го места. Откровенного УГ как в 2016м всё-таки не было.
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