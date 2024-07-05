Охотюк подписал контракт с ЦСКА. О сделке с защитником «Калгари» объявят в ближайшее время («Чемпионат»)
Никита Охотюк подписал контракт с ЦСКА.
По информации «Чемпионата», клуб договорился с 23-летним защитником «Калгари» об условиях соглашения. О сделке будет объявлено в ближайшее время.
Ранее армейцы выменяли права на игрока у «Торпедо».
В сезоне-2023/24 Охотюк провел в НХЛ 43 матча за «Сан-Хосе» и набрал 8 (1+7) очков. Также на его счету девять игр в составе «Флэймс» и одна результативная передача.
Вы, наверное, сейчас захотите пробиваться из курьера в крупной компании с нуля или зарабатывать нормальные деньги?:))
Детское мышление, которое не имеет никакого отношения к реальности.
Если не тянет, то не тянет. Нет смысла терять время.
Игроков уровня Григоренко, Слепышева, Дица, Светлакова - ЦСКА не подписал
Ну а по сути , показать себя тут , перезапустив карьеру , для армейцев это очень даже 🤌🏾
С 17 лет там. Не видят, не доверяют, может не тянет.
Сколько можно пробиваться?