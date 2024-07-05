Охотюк подписал контракт с ЦСКА. О сделке с защитником «Калгари» объявят в ближайшее время («Чемпионат»)

Никита Охотюк подписал контракт с ЦСКА.

По информации «Чемпионата», клуб договорился с 23-летним защитником «Калгари» об условиях соглашения. О сделке будет объявлено в ближайшее время.

Ранее армейцы выменяли права на игрока у «Торпедо».

В сезоне-2023/24 Охотюк провел в НХЛ 43 матча за «Сан-Хосе» и набрал 8 (1+7) очков. Также на его счету девять игр в составе «Флэймс» и одна результативная передача.