Охотюк подписал контракт с ЦСКА. О сделке с защитником «Калгари» объявят в ближайшее время («Чемпионат»)

Теги ЦСКА возможные переходы Калгари НХЛ КХЛ Никита Охотюк Чемпионат.com Хоккей

Никита Охотюк подписал контракт с ЦСКА.

По информации «Чемпионата», клуб договорился с 23-летним защитником «Калгари» об условиях соглашения. О сделке будет объявлено в ближайшее время.

Ранее армейцы выменяли права на игрока у «Торпедо».

В сезоне-2023/24 Охотюк провел в НХЛ 43 матча за «Сан-Хосе» и набрал 8 (1+7) очков. Также на его счету девять игр в составе «Флэймс» и одна результативная передача.

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13 комментариев
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Ответ stephan
Вместо того чтобы пробиваться в НХЛ - возвращаются сюда, где платят много, уровень на порядок ниже и конкуренция минимальная. Зарплаты в КХЛ должны быть не более 20-30 млн. за сезон у лидеров и не более 10-15 у всех остальных середняков. Тогда региональным клубам не надо будет вытряхивать по несколько миллиардов на участие в этом чемпионате. В целом затраты должны соответствовтаь уровню лиги. Сейчас это пустая трата огромных денег.
Что значит пробиваться?:) жить в нищите и вечно играть в АХЛ за еду?:)
Вы, наверное, сейчас захотите пробиваться из курьера в крупной компании с нуля или зарабатывать нормальные деньги?:))
Детское мышление, которое не имеет никакого отношения к реальности.
Если не тянет, то не тянет. Нет смысла терять время.
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Ответ stephan
Вместо того чтобы пробиваться в НХЛ - возвращаются сюда, где платят много, уровень на порядок ниже и конкуренция минимальная. Зарплаты в КХЛ должны быть не более 20-30 млн. за сезон у лидеров и не более 10-15 у всех остальных середняков. Тогда региональным клубам не надо будет вытряхивать по несколько миллиардов на участие в этом чемпионате. В целом затраты должны соответствовтаь уровню лиги. Сейчас это пустая трата огромных денег.
Это беда нашего спорта. Сколько платят в РПЛ это вообще за гранью зла)
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Цска неплохо усиливается
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А мог реально побороться за место в Калгари, тем более шансы были большие, с учетом поредевшей защиты огоньков + квалификационное предложение он получил насколько я помню.
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Ответ Александр Базилий
Цска неплохо усиливается
Пока это не усиление. Закрываем позиции.
Игроков уровня Григоренко, Слепышева, Дица, Светлакова - ЦСКА не подписал
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Ответ 2fwqqk46z7
А мог реально побороться за место в Калгари, тем более шансы были большие, с учетом поредевшей защиты огоньков + квалификационное предложение он получил насколько я помню.
Может психанул после обмена из Сан-Хосе. В Калгари ещё Мироманов. Но он вроде на одностороннем контракте
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Интересно, будет посмотреть, потом на средний возраст команд, думается, что ЦСКА будет одна из самых молодых команд в лиги.
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Целая россыпь возвращенцев , интересно ..
Ну а по сути , показать себя тут , перезапустив карьеру , для армейцев это очень даже 🤌🏾
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Тоже мне новости. Если бы ЦСКА с ним не договорился, никто бы его на Абрамова не менял :)
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Ответ Александр Базилий
Цска неплохо усиливается
Я бы сказал омолаживается.
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Ответ RBChannel
Пока это не усиление. Закрываем позиции. Игроков уровня Григоренко, Слепышева, Дица, Светлакова - ЦСКА не подписал
Слепышев прошлый сезон провалил. Игрок такого уровня так играть не имеет права. Светлаков одно и тоже каждый сезон. Прогресса у человека нет абсолютно. Единственные потеря-Григоренко.
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Ответ stephan
Вместо того чтобы пробиваться в НХЛ - возвращаются сюда, где платят много, уровень на порядок ниже и конкуренция минимальная. Зарплаты в КХЛ должны быть не более 20-30 млн. за сезон у лидеров и не более 10-15 у всех остальных середняков. Тогда региональным клубам не надо будет вытряхивать по несколько миллиардов на участие в этом чемпионате. В целом затраты должны соответствовтаь уровню лиги. Сейчас это пустая трата огромных денег.
Пробивался не один и не два года.
С 17 лет там. Не видят, не доверяют, может не тянет.
Сколько можно пробиваться?
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