Кудашов о качестве льда на «ВТБ-Арене»: «Есть нарекания как от игроков «Динамо», так и от соперников. Одна команда приезжала и говорила, будто сыграла три игры здесь» 

Алексей Кудашов высказался о качестве льда на «ВТБ-Арене».

Главный тренер московского « » выразил мнение после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (5:1).

— Несмотря на пять заброшенных шайб, сегодня было много технического брака. Некоторые команды жалуются на качество льда на «ВТБ-Арене». Насколько вас устраивает покрытие?

— Я сам не играю. Лично мне без разницы, какой лед. Есть нарекания как от наших игроков, так и жалобы от соперников. Одна команда приезжала и говорила о том, будто сыграла три игры здесь, очень тяжелый лед.

Хотелось бы исправить эту проблему. Мы разговаривали с инженерами об этом, и они завтра должны растопить лед и попытаться найти ключи к решению, – сказал .