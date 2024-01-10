Кудашов о качестве льда на «ВТБ-Арене»: «Есть нарекания как от игроков «Динамо», так и от соперников. Одна команда приезжала и говорила, будто сыграла три игры здесь» 

Теги Алексей Кудашов КХЛ Динамо ВТБ-Арена Хоккей

Алексей Кудашов высказался о качестве льда на «ВТБ-Арене».

Главный тренер московского «Динамо» выразил мнение после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (5:1).

— Несмотря на пять заброшенных шайб, сегодня было много технического брака. Некоторые команды жалуются на качество льда на «ВТБ-Арене». Насколько вас устраивает покрытие?

— Я сам не играю. Лично мне без разницы, какой лед. Есть нарекания как от наших игроков, так и жалобы от соперников. Одна команда приезжала и говорила о том, будто сыграла три игры здесь, очень тяжелый лед. 

Хотелось бы исправить эту проблему. Мы разговаривали с инженерами об этом, и они завтра должны растопить лед и попытаться найти ключи к решению, – сказал Кудашов.

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1 комментарий
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все мы знаем название этой команды, начинается на С К, заканчивается на А
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