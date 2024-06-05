Усов вернулся в минское «Динамо». Ранее «Тампа» выставила форварда на драфт отказов

Илья Усов перешел в минское «Динамо».

Ранее «Тампа» выставила 22-летнего белорусского форварда на безусловный драфт отказов.

Сегодня пресс-служба минского « » объявила о заключении контракта с Ильей Усовым. Таким образом, нападающий вернулся в клуб, за который выступал с 2020 по 2022 год.

Напомним, подписал трехлетний контракт новичка с «Тампой» в 2022 году, но так и не дебютировал в НХЛ.

В составе клуба «Сиракьюз» в АХЛ он провел 2 сезона. В 103 играх Усов набрал 30 (11+19) очков. Последний раз он играл 19 апреля.