Форвард «Сочи» Кузнецов: «Сегодня можешь играть в одной команде, а завтра — в другой. Очень странно за кого-то болеть. Просто смотрю красивый хоккей»

Артемий Кузнецов высказался о своих симпатиях в НХЛ.

«В я ни за кого не болею, нравится красивый хоккей. Есть несколько команд, которые мне симпатичны. Это «Эдмонтон», «Рейнджерс» и «Тампа». Их я чаще всего смотрю.

В же мне больше всего понравился локаутный сезон, когда в Россию приехали Женя Малкин, Саша Овечкин, Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Это была фантастика! Мне удалось тогда пару раз сходить на матчи. Но ни за кого я никогда не болел.

Сегодня ты можешь играть в одной команде, а завтра — в другой. Очень странно за кого-то болеть. Просто смотрю красивый хоккей», – сказал нападающий « ».