Форвард «Сочи» Кузнецов: «Сегодня можешь играть в одной команде, а завтра — в другой. Очень странно за кого-то болеть. Просто смотрю красивый хоккей»

Теги НХЛ КХЛ Сочи Артемий Кузнецов Хоккей

Артемий Кузнецов высказался о своих симпатиях в НХЛ.

«В НХЛ я ни за кого не болею, нравится красивый хоккей. Есть несколько команд, которые мне симпатичны. Это «Эдмонтон», «Рейнджерс» и «Тампа». Их я чаще всего смотрю. 

В КХЛ же мне больше всего понравился локаутный сезон, когда в Россию приехали Женя Малкин, Саша Овечкин, Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Это была фантастика! Мне удалось тогда пару раз сходить на матчи. Но ни за кого я никогда не болел. 

Сегодня ты можешь играть в одной команде, а завтра — в другой. Очень странно за кого-то болеть. Просто смотрю красивый хоккей», – сказал нападающий «Сочи».

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