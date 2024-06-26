Дмитрий Рябыкин: «СКА правильно сделал, что отпустил Мичкова в «Филадельфию». Пошли навстречу игроку – так создается имидж, который не купишь за деньги»

Дмитрий Рябыкин высказался о переходе Матвея Мичкова в «Филадельфию» из СКА.

«СКА правильно сделал, что отпустил Мичкова в «Филадельфию». Пошли навстречу игроку – такое отношение хоккеисты запоминают, так создается имидж, который не купишь ни за какие деньги.

Матвею давали много шансов в СКА, два межсезонья подряд его наигрывали, но в итоге более опытные хоккеисты выигрывали конкуренцию и занимали места в первых двух звеньях. Этим летом история, скорее всего, повторилась бы.

Сейчас Мичков точно не сильнее, чем , , , . Ему было бы невероятно сложно превзойти таких мастеров, почти невозможно пробиться в топ-6. При всем уважении СКА – это не « », где у Матвея был полный карт-бланш.

Руководство СКА приняло на 100% верное решение – пусть Матвей попробует исполнить свою мечту, постарается пробиться в основу «Филадельфии». Возможно, там будет даже меньше давления и ответственности за результат.

Нынешние «летчики» – это скорее бренд, чем реальная сила, ведь команда не играет в плей-офф уже четыре сезона подряд.

Важно и то, что права на Мичкова в КХЛ остались у СКА. Когда Матвей набьет шишек в Америке, его с радостью будут ждать в Петербурге», – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Дмитрий Рябыкин.