Дмитрий Рябыкин: «СКА правильно сделал, что отпустил Мичкова в «Филадельфию». Пошли навстречу игроку – так создается имидж, который не купишь за деньги»
Дмитрий Рябыкин высказался о переходе Матвея Мичкова в «Филадельфию» из СКА.
«СКА правильно сделал, что отпустил Мичкова в «Филадельфию». Пошли навстречу игроку – такое отношение хоккеисты запоминают, так создается имидж, который не купишь ни за какие деньги.
Матвею давали много шансов в СКА, два межсезонья подряд его наигрывали, но в итоге более опытные хоккеисты выигрывали конкуренцию и занимали места в первых двух звеньях. Этим летом история, скорее всего, повторилась бы.
Сейчас Мичков точно не сильнее, чем Грицюк, Толчинский, Хайруллин, Григоренко. Ему было бы невероятно сложно превзойти таких мастеров, почти невозможно пробиться в топ-6. При всем уважении СКА – это не «Сочи», где у Матвея был полный карт-бланш.
Руководство СКА приняло на 100% верное решение – пусть Матвей попробует исполнить свою мечту, постарается пробиться в основу «Филадельфии». Возможно, там будет даже меньше давления и ответственности за результат.
Нынешние «летчики» – это скорее бренд, чем реальная сила, ведь команда не играет в плей-офф уже четыре сезона подряд.
Важно и то, что права на Мичкова в КХЛ остались у СКА. Когда Матвей набьет шишек в Америке, его с радостью будут ждать в Петербурге», – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Дмитрий Рябыкин.
год гнобили на пляже, а теперь - смилостивились, отпустили
ха-ха-ха