Владимир Плющев: «У «Металлурга» есть все шансы защитить титул. Костяк команды сохранен, никаких потрясений не было – клуб будет настроен повторить успех»

Владимир Плющев считает, что «Металлург» может выиграть Кубок Гагарина-2025.

В финальной серии Кубка Гагарина-2024 «Магнитка» обыграла «Локомотив» (4-0 в серии).

«У « » есть все шансы защитить свой титул в следующем сезоне. Магнитогорцы сохранили костяк команды, никаких больших потрясений в клубе не было.

Поэтому я более чем уверен, что «Магнитка» будет настроена на повторение своего успеха минувшего сезона», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.