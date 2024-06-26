Владимир Плющев: «У «Металлурга» есть все шансы защитить титул. Костяк команды сохранен, никаких потрясений не было – клуб будет настроен повторить успех»
Владимир Плющев считает, что «Металлург» может выиграть Кубок Гагарина-2025.
В финальной серии Кубка Гагарина-2024 «Магнитка» обыграла «Локомотив» (4-0 в серии).
«У «Металлурга» есть все шансы защитить свой титул в следующем сезоне. Магнитогорцы сохранили костяк команды, никаких больших потрясений в клубе не было.
Поэтому я более чем уверен, что «Магнитка» будет настроена на повторение своего успеха минувшего сезона», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.