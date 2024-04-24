Плющев о «Локомотиве»: «Уступить в финале 0-4 – это проиграть с треском и подтвердить несостоятельность своей системы. Они должны сделать все, чтобы перед фанатами как-то реабилитироваться»

Теги Металлург Мг Локомотив Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Плющев поделился ожиданиями от 4-го матча «Металлурга» с «Локомотивом».

«Вполне возможен вариант, что финальная серия закончится уже сегодня, в четвертом матче. Есть только одна предпосылка, что ярославцы смогут вернуться в серию, – это их морально-волевые качества. Потому что уступить в финале 0-4 – это не просто проиграть, это проиграть с треском и подтвердить несостоятельность своей системы, по которой играет «Локомотив».

К тому же железнодорожникам нужно уважать своих болельщиков, в Ярославле все-таки хоккей любят и ценят, любят своих игроков. Поэтому полагаю, что «Локомотив» сегодня должен сделать все возможное и невозможное, чтобы перед своими фанатами хоть как-то себя реабилитировать», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Кубок Гагарина. Финал. «Локомотив» принимает «Металлург» при 0-3 в серии. Онлайн-трансляция

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
несостоятельная система привела к финалу кубка...
+3
-2
+1
Проиграть в первом раунде или не выйти в плей-офф это плохо. А тут финал
+1
0
+1
Ответ Борец с ослом
несостоятельная система привела к финалу кубка...
Несостоятельная система вылетела от Автомобилиста) А в финале играют команды, а не системы
+1
0
+1
а остальные системы состоятельные? все команды КХЛ г...о а система состоятельная только у победителей
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий