Плющев о «Локомотиве»: «Уступить в финале 0-4 – это проиграть с треском и подтвердить несостоятельность своей системы. Они должны сделать все, чтобы перед фанатами как-то реабилитироваться»

Владимир Плющев поделился ожиданиями от 4-го матча «Металлурга» с «Локомотивом».

«Вполне возможен вариант, что финальная серия закончится уже сегодня, в четвертом матче. Есть только одна предпосылка, что ярославцы смогут вернуться в серию, – это их морально-волевые качества. Потому что уступить в финале 0-4 – это не просто проиграть, это проиграть с треском и подтвердить несостоятельность своей системы, по которой играет «Локомотив».

К тому же железнодорожникам нужно уважать своих болельщиков, в Ярославле все-таки хоккей любят и ценят, любят своих игроков. Поэтому полагаю, что «Локомотив» сегодня должен сделать все возможное и невозможное, чтобы перед своими фанатами хоть как-то себя реабилитировать», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Кубок Гагарина. Финал. «Локомотив» принимает «Металлург» при 0-3 в серии. Онлайн-трансляция