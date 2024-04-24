Плющев о финале Кубка Гагарина: «Команда Разина явно приспособилась к «Локомотиву». Набоков на наших глазах становится настоящей звездой»

Владимир Плющев считает, что «Металлург» в 4-й раз обыграет «Локомотив».

«Команда Андрея Разина явно приспособилась к сопернику. Да, железнодорожники частично имели преимущество, но на наших глазах становится самой настоящей звездой, и, чтобы его пробить, одних бросков мало. Такое ощущение, что они только держат вратаря в нужном тонусе.

Итак, в третьем матче открыл счет, и долгое время «Магнитка» была впереди. И все же Георгию Иванову удалось-таки пробить вратаря гостей в третьем периоде, усилив натиск. Однако металлурги быстро пережили этот момент. И на старте первого дополнительного периода принес победу своей команде – 2:1.

До заветного шага уральскому клубу осталось сделать всего один шаг. Бесспорно, что он будет нелегким. Но ведь простых финалов и отдельно взятых в нем игр попросту и не бывает.

В предстоящей игре мы опять увидим серьезную работу Набокова, которая окупится победной сторицей», – отметил бывший главный тренер сборной России.