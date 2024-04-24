Плющев о финале Кубка Гагарина: «Команда Разина явно приспособилась к «Локомотиву». Набоков на наших глазах становится настоящей звездой»

Теги Металлург Мг Локомотив Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Александр Петунин Георгий Иванов Илья Набоков Дмитрий Силантьев Хоккей

Владимир Плющев считает, что «Металлург» в 4-й раз обыграет «Локомотив».

«Команда Андрея Разина явно приспособилась к сопернику. Да, железнодорожники частично имели преимущество, но Илья Набоков на наших глазах становится самой настоящей звездой, и, чтобы его пробить, одних бросков мало. Такое ощущение, что они только держат вратаря в нужном тонусе.

Итак, в третьем матче Дмитрий Силантьев открыл счет, и долгое время «Магнитка» была впереди. И все же Георгию Иванову удалось-таки пробить вратаря гостей в третьем периоде, усилив натиск. Однако металлурги быстро пережили этот момент. И на старте первого дополнительного периода Александр Петунин принес победу своей команде – 2:1.

До заветного шага уральскому клубу осталось сделать всего один шаг. Бесспорно, что он будет нелегким. Но ведь простых финалов и отдельно взятых в нем игр попросту и не бывает.

В предстоящей игре мы опять увидим серьезную работу Набокова, которая окупится победной сторицей», – отметил бывший главный тренер сборной России.

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