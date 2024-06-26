Канарейкин о лимите в 5 легионеров: «Оптимальный вариант. Иностранцы должны поднимать планку нашего хоккея»

Федор Канарейкин прокомментировал новый лимит на легионеров в КХЛ.

Сегодня министерство спорта РФ утвердило возвращение лимита в 5 легионеров в КХЛ.

С сезона‑2024/25 российские команды Фонбет Чемпионата КХЛ смогут заявлять на матчи не более 5 иностранных игроков.

«Мне всегда казалось, что это оптимальный вариант. Легионеры должны поднимать планку нашего хоккея.

Но Европа сейчас не поставляет нам хороших игроков. Это существенная проблема, которая влияет на развитие нашей лиги», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.