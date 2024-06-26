Минспорт утвердил возвращение лимита в 5 легионеров в КХЛ

Министерство спорта РФ утвердило возвращение лимита в 5 легионеров в КХЛ.

С сезона‑2024/25 российские команды Фонбет Чемпионата КХЛ смогут заявлять на матчи не более 5 иностранных игроков.

«Общее количество спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации и заявленных от российского спортивного клуба на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги – чемпионата России по хоккею среди мужских команд в соответствии с регламентом такого спортивного соревнования, должно быть не более 5, в том числе не более 1 вратаря», – говорится в приказе Министерства спорта России.