Минспорт утвердил возвращение лимита в 5 легионеров в КХЛ

Теги КХЛ Министерство спорта России лимит на легионеров Хоккей

Министерство спорта РФ утвердило возвращение лимита в 5 легионеров в КХЛ.

С сезона‑2024/25 российские команды Фонбет Чемпионата КХЛ смогут заявлять на матчи не более 5 иностранных игроков.

«Общее количество спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации и заявленных от российского спортивного клуба на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги – чемпионата России по хоккею среди мужских команд в соответствии с регламентом такого спортивного соревнования, должно быть не более 5, в том числе не более 1 вратаря», – говорится в приказе Министерства спорта России.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
работают не жалеют себя...каждый день новые законы и постановления
+2
0
+2
ждем когда вернут летнее время
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий