Руководство ФХР провело встречу с коллегами из Китая: «Федерация обозначила основные направления сотрудничества с целью развития хоккея в регионе»

Руководство ФХР провело встречу с коллегами из Китая.

24 июня состоялась рабочая встреча руководства Федерации хоккея России и представителей Управления спорта провинции Шаньдун.

«ФХР выразила поддержку инициатив Управления спорта провинции и обозначила основные направления сотрудничества с целью развития хоккея в регионе, а также двухсторонних отношений России и КНР.

Основной темой переговоров стало содействие в приведении к единому образцу системы подготовки игроков детско-юношеский хоккейных школ провинции посредством внедрения методических наработок НППХ «Красная Машина», а также в обучении тренеров различного уровня квалификации», – сообщается на сайте .