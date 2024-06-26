Третьяк о Дацюке в Зале славы: «Это говорит о том, что в Северной Америке действительно ценят советских и российских игроков»

Владислав Третьяк высказался о введении Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

«Хочу его поздравить, в нашем полку прибыло. Это говорит о том, что в Северной Америке действительно ценят советских и российских игроков.

Он выдающийся игрок, неординарный, таких очень мало. Он напоминает мне – такое же катание, как бы не очень изящное, но очень грамотное и умное.

Необыкновенно талантливый игрок, потрясающий человек», – сказал президент , член хоккейной славы .

Дацюк введен в Зал хоккейной славы. Уэбер, Реник и Пойл также выбраны в него