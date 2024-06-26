Третьяк о Дацюке в Зале славы: «Это говорит о том, что в Северной Америке действительно ценят советских и российских игроков»

Теги ФХР Детройт Владислав Третьяк Павел Дацюк НХЛ Александр Мальцев Зал хоккейной славы ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк высказался о введении Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

«Хочу его поздравить, в нашем полку прибыло. Это говорит о том, что в Северной Америке действительно ценят советских и российских игроков.

Он выдающийся игрок, неординарный, таких очень мало. Он напоминает мне Александра Мальцева – такое же катание, как бы не очень изящное, но очень грамотное и умное.

Необыкновенно талантливый игрок, потрясающий человек», – сказал президент ФХР, член Зала хоккейной славы Владислав Третьяк.

Дацюк введен в Зал хоккейной славы. Уэбер, Реник и Пойл также выбраны в него

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7 комментариев
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Это говорит о том, что в НХЛ ценят выдающихся хоккеистов. А привязка к стране и нации в головах у наших деятелей.
+13
-2
+11
То ценят, то не ценят. Биполярное
+7
-2
+5
Третьяк обязательно должен вставить свои 5 копеек. Странно что про количество катков не сказал.
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В северной Америке ценят профессионалов своего дела и не страдают псевдопатриотизмом.
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У Третьяка два дня рот не закрывается
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Третьяка тоже ценят,в санкционный список даже внесли 😂
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