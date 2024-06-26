Третьяк о Бобровском: «В Америке политика от болельщиков далека, они принимают талантливых игроков из любых стран. «Флорида» сейчас – самая интернациональная команда»

Теги ФХР болельщики Флорида Кубок Стэнли Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ Политика ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк высказался об отношении американских болельщиков к россиянам.

25 июня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала Кубок Стэнли. Ворота «Пантерс» защищал Сергей Бобровский.

«Я радовался за Бобровского, знаю это ощущение, когда иностранная публика тебя принимает как героя, который это заслужил.

И в Северной Америке политика от болельщиков далека, по сравнению с европейцами. Они принимают талантливых хоккеистов из любых стран.

На сегодняшний день «Флорида» – самая интернациональная команда, в ней 12 иностранцев, и команда практически показала европейский хоккей. Поэтому там уважение к любому хоккеисту, из какой бы он страны ни приехал», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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