Третьяк о Бобровском: «В Америке политика от болельщиков далека, они принимают талантливых игроков из любых стран. «Флорида» сейчас – самая интернациональная команда»

Владислав Третьяк высказался об отношении американских болельщиков к россиянам.

25 июня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала . Ворота «Пантерс» защищал .

«Я радовался за Бобровского, знаю это ощущение, когда иностранная публика тебя принимает как героя, который это заслужил.

И в Северной Америке политика от болельщиков далека, по сравнению с европейцами. Они принимают талантливых хоккеистов из любых стран.

На сегодняшний день «Флорида» – самая интернациональная команда, в ней 12 иностранцев, и команда практически показала европейский хоккей. Поэтому там уважение к любому хоккеисту, из какой бы он страны ни приехал», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

🏆 «Флорида» – чемпион! Дожала «Эдмонтон» с четвертой попытки!