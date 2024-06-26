Третьяк о статье ИИХФ: «Во «Флориде» были русские, финны, шведы, американцы, канадцы – все достойны уважения. Спорт вне политики. Надо указывать всех, кто внес вклад»

Владислав Третьяк высказался о статье ИИХФ о победе «Флориды» в Кубке Стэнли.

Автор Лукас Эйкройд не упомянул россиян в материале на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Обладателями Кубка Стэнли в составе «Флориды» стали , и .

«Трудно сказать, кто это писал – руководство или просто журналист федерации. Конечно, если это написал журналист, то он сделал неправильно.

В команде были и русские, и финны, и шведы, и американцы, и канадцы – они все достойны уважения. Спорт вне политики, поэтому здесь нельзя никого разделять.

А так – это на совести журналиста. Официально или не официально это было сделано – мне трудно сказать. Надо или не писать ни о ком, или писать о команде и надо указывать всех, кто внес вклад.

Но не сказать о том, что Бобровский внес вклад в победу больше всех, это неправильно», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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