Третьяк о статье ИИХФ: «Во «Флориде» были русские, финны, шведы, американцы, канадцы – все достойны уважения. Спорт вне политики. Надо указывать всех, кто внес вклад»

Теги ФХР ИИХФ Флорида Кубок Стэнли Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Политика ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк высказался о статье ИИХФ о победе «Флориды» в Кубке Стэнли.

Автор Лукас Эйкройд не упомянул россиян в материале на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Обладателями Кубка Стэнли в составе «Флориды» стали Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко.

«Трудно сказать, кто это писал – руководство ИИХФ или просто журналист федерации. Конечно, если это написал журналист, то он сделал неправильно.

В команде были и русские, и финны, и шведы, и американцы, и канадцы – они все достойны уважения. Спорт вне политики, поэтому здесь нельзя никого разделять.

А так – это на совести журналиста. Официально или не официально это было сделано – мне трудно сказать. Надо или не писать ни о ком, или писать о команде и надо указывать всех, кто внес вклад.

Но не сказать о том, что Бобровский внес вклад в победу больше всех, это неправильно», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Бобровский, Куликов и Тарасенко – чемпионы! Как каждый из них шел к Кубку Стэнли-2024

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2 комментария
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В этом плане НХЛ крайне вменяемые люди.
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Любой любитель хоккея из любой страны поинтересуется кто стоял в рамке…
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